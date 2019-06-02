Galatasaray'dan flaş yerli transferi harekatı... Yeni sezonda yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, 4 yıldız ismi gözüne kestirdi. Milan’dan Hakan Çalhanoğlu, Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu, Düsseldorf’dan Kaan Ayhan ve Toulouse’tan Jimmy Durmaz hedefteki isimler. Ayrıca Sarı-Kırmızılı takım N'diaye'nin boşluğunu Sevilla forması giyen Arjantinli yıldız Ever Banega ile dordurmaya hazırlanıyor!

GALATASARAY'DAN 4 BOMBA BİRDEN!

Transfer çalışmalarına geniş çaplı bir operasyonla devam eden Galatasaray’da, yerli kadrosunu güçlendirmek adına önemli girişimler yapılıyor. Listesini hazırlayıp yönetime sunan Fatih Terim, gelişmeleri ekibiyle birlikte yakından takip ediyor. Hem ilk 11 için hem de alternatif isimler üzerinde titizlikle çalışan tecrübeli hoca, özellikle dört oyuncuyu mutlaka kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar...

Hakan'a ilk teklif

Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için Milan’a ilk teklif yapıldı. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde sahne alma fikrine çok sıcak bakıyor. Fatih hoca da Milan’daki kişisel ilişkilerini devreye sokarak işi bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bir aksilik çıkmazsa, 25 yaşındaki hücum oyuncusunu 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor. Satın alma opsiyonuna ise Milan cephesi şimdilik soğuk.

Okay'dan yeşil ışık

Celta Vigo’da istediği süreleri bulamayan ve düzenli 11’de oynamak isteyen Okay Yokuşlu’nun, menacerler aracılığıyla gelen teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Trabzonspor’un eski futbolcusuyla Türk Milli Takımı’nda çalışan Fatih Terim, orta saha kurgusunu Okay’ın üzerine yapmak istiyor. Celta cephesi, para için oyuncuyu satmayı düşünse de, Sarı- Kırmızılılar satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor.

Jimmy imzayı atıyor

Kariyerine Fransa'nın Toulouse takımında devam eden Jimmy Durmaz, Galatasaray’ın yaz dönemindeki ilk transferi olabilir. Sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis sorununun olmaması, Aslan’ın iştahını kabartıyor. Türk pasaportu bulunan ve daha önce Gençlerbirliği forması da giyen Jimmy, İsveç Milli Takımı’nda oynamasına rağmen, yerli statüsünde sayılıyor.

Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro

Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga’da başarılı bir sezon geçiren Kaan Ayhan’ı, yeni sezonda joker olarak kullanmak isteyen Terim, bu transferin mutlaka gerçekleşmesini talep etti. Genç stoperin 2.5 milyon Euro karşılığında serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu parayı ödeyerek Terim’e şampiyonluk hediyesi vermek istiyor.

GALATASARAY'DAN EVER BANEGA BOMBASI!

Galatasaray'da sürpriz transfer harekatı... Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’nın Arjantinli yıldızını gündemine aldı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu için İspanyollar’a 7 milyon Euro önerildi. Arsenal de Banega’yı istiyor ama Aslan, Devler Ligi kozuyla öne çıkıyor.

Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Üst üste üçüncü şampiyonluğun yanısıra Devler Ligi’nde de başarı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’nın orta sahadaki yıldızlarından Ever Banega’yı gündemine aldı.





İngiltere Championship takımı Stoke City’den kiralanan Ndiaye’nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta sahasını takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray, Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlere başladı.

Yıllık 4 milyon Euro istiyor

İspanyol kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Banega için 7 milyon Euro’yu gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar’da transfer komitesi 30 yaşındaki oyuncuya da 3 yıllık sözleşme önerdi.

İspanyol ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanan Arjantinli, Galatasaray’dan ise 4 milyon Euro net ücret talep etti.

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen Banega, geçen sezondan sonra bu yıl da Sevilla’nın Avrupa Ligi’ne katılacak olması nedeniyle kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu transferde Aslan’ı en çok zorlayacak konu Ramsey’i Juventus’a kaptıran Arsenal’in de Banega’yı istemesi. Ancak Galatasaray, İngiliz ekibine karşı da Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak olması nedeniyle avantajlı gözüküyor.

Son iki sezonda Sevilla’da 4 farklı kulvarda 100 maça çıkan Banega, 13 gol attı, 17 de asist yaptı. Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL

GÖKHAN TÖRE'DE SICAK GELİŞME

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, bir süredir ismi sarı kırmızılılarla anılan Gökhan Töre’nin ismi gündemden çıkarıldı.

Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren, A Milli Takım’dan eski teknik direktörü olan Fatih Terim ile yeniden çalışmak isteyen ve bu dileğini de Terim’e ileten 27 yaşındaki oyuncuya vize çıkmadı. Yapılan değerlendirmede geçirdiği sakatlıklar ve kadro dışı bırakılması nedeniyle bu sezon Beşiktaş’ta sadece 2 lig maçında süre alan Gökhan Töre’nin transferine olumsuz yaklaşıldı. Her ne kadar bonservisi elinde olsa da Töre’nin transferinin rafa kaldırılması kararlaştırıldı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Antalya ve Rize maçlarında toplam 34 dakika süre bulabildi. Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta oynadı, hatta B36 Torshavn’a karşı bir gol kaydetti. (Hürriyet)

MURIC GALATASARAY'A YAKIN

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 2 milyon Euro önermiş, Galatasaray ise 3.5 milyon Euro'luk teklifle bu transferde öne geçmişti… Kosovalı forvetin de Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği, bu nedenle sarı-kırmızılı takıma daha yakın olduğu öğrenildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise iki ezeli rakibin Vedat Muriç'e olan ilgisini doğrularken rakam vermekten kaçındı. Kartal, oyuncuları için bir teklif de Fransa'nın Toulouse kulübünden aldıklarını söyledi. (Sabah)

İŞTE BELHANDA'NIN BONSERVİS BEDELİ!

Galatasaray Yönetimi geride kalan sezonun devre arasında Belhanda'nın satışı için Al İttihadi ile anlaşmış ancak Fatih Terim transfere izin vermemişti. Şampiyonlukta katkısı olan Belhanda için fikir değiştiren Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncu için 11 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.. (Takvim)

OZAN KABAK'A DEV TALİPLER

Daily Mail Gazetesi, Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın milli oyuncunun peşinde olduğunu duyurdu. Ada ekiplerinin, 15 milyon Euro'luk serbest kalma opsiyonu olan milli oyuncuyu almak için harekete geçtiği bildirildi. Ozan, play-out maçında sakatlanmıştı... (Sabah)

MITROGLOU'NA BÜYÜK ŞOK!

Galatasaray'ın devre arasında Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'yla ilgili olarak Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe "Galatasaray, Mitroglou'nu artık istemiyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu özel haberinde Sarı Kırmızılı kulübün deneyimli santrforla yollarını ayırmak istediğini yazdı.

Haberde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cim Bom'un forvet hattını yeniden şekillendirmek için düğmeye bastığı ve hem Mitroglou hem de Diagne'yi takımdan göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

Gazete, Fatih Terim'in Yunan forveti devre arasında istemediğini öne sürerken Sarı Kırmızılı yöneticilerin geçtiğimiz hafta Mitroglou'ya kendisini takımda istemediklerini ilettiklerini kaydetti.

Sarı Kırmızılılar'da yalnızca 9 maçta boy gösterebilen ve 2 gol atabilen 31 yaşındaki golcünün bundan sonraki rotasının ise ya bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya ya da Yunan ekibi Olympiakos olacağı öğrenildi.



