Ever Banega gemileri yaktı! Galatasaray'a gelmek istiyor... Yusuf Erdoğan Galatasaray'ın gündemine geldi. Vedat Muriç 10 milyon Euro. Diagne'nin satışında farklı bir yol izlenecek. Chicharito'nun maliyeti ne kadar olacak? Fatih Terim Chicharito ile ilgili hangi kararı verdi? İşte Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinin başlıkları böyle! İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

BANEGA GEMİLERİ YAKTI

Galatasaray’ın bir süredir peşinde olduğu Ever Banega’nın transferinde artık sona doğru gelinirken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla kulübü, bir flaş hamlede bulundu. İspanyol temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 3 milyon Euro verdiği Banega’yı bir sezon daha takımda kalması adına yeni sözleşme teklif etti. Arjantinli oyuncuya 2021’e kadar takımda kalması için 2 milyon Euro yıllık ücret verilerek, maaşında indirime gitmesi istendi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu ise bunu kabul etmeyerek, gemileri yaktı. Aslan’ın, 30 yaşındaki futbolcuya teklifi ise 3 yıllık anlaşma ve yıllık 3.5 milyon Euro.

YUSUF ERDOĞAN SÜRPRİZİ!

Küme düşen Bursaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Galatasaray'ın gündemine geldi. Bedelli askerlik yasasından yararlanan ve vatani görevi için askerde bulunan Yusuf Erdoğan menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim ise oyuncuya bonservis sıkıntını çöz öyle gel mesajı verdi.

Sözleşmesini fesh edecek!

Yusuf Erdoğan'ın maddi anlamda zor günler geçiren ve uzun süredir oyuncu maaşlarını ödeyemeyen Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncunun alacakları için TFF başvurup serbest kalması bekleniyor.

Bu arada Yusuf Erdoğan'ın askerde arkadaşlarına Galatasaray'a transfer olacağını söylediği de gelen haberler arasında.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Yusuf Erdoğan 26 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Futbola Araklıspor'da başlayan Yusuf Erdoğan, 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları da giymişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

VEDAT MURIC 10 MİLYON EURO!

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç konusunun her gün her dakika konuşulmasından kulüp adına rahatsızlık duyduklarını belirterek, oyuncunun transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini dile getirdi. Bakır, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sürdürmek istediklerini ve Vedat’ın Çaykur Rizespor’da kalmasından mutlu olacaklarını ifade etti.

"3 resmi teklif aldık"

Transferin önde isimlerinden Vedat Muriç için 3 resmi teklif aldıklarını açıklayan Bakır, "Bu teklifler Galatasaray, Fenerbahçe ve Fransa takımı Toulouse’den geldi. Vedat transferi açık arttırmaya döndü. Bu konudan kulüp olarak rahatsızız. Bizim bu konuda tavrımız net. Vedat ile ilgilenen kulüplerin bize başvurmaları gerekiyor. 'Vedat’ın fiyatı şudur, ancak bu kadar olur mu' gibi ifadelerle olayın kurban pazarlığı yapar gibi olmasını istemiyoruz. Çaykur Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sürdürmekte kararlıyız. Bizim dışımızda gelişen pazarlıklar, konuşmalar bizi hiçbir şekilde bağlamıyor. Vedat çok değerli bir oyuncumuz. Biz ve şehir Vedat’ı çok seviyor. Vedat’ın bizde kalması bizi mutlu eder ancak illa da Vedat’ı kadrolarına katmak isteyen kulüpler varsa bu konu hakkında yapacakları bellidir. Kaliteye ulaşmak için fedakarlık yapmak gerek. Olayların her gün her saat konuşulur hale gelmesinden memnun değiliz" diye konuştu.

"Her mevki için 2-3 alternatifli bir listemiz var"

Bakır, taraftarların transferde sabırlı olmasını isteyerek yeni sezonda herkesin keyifle izleyeceği bir kadro oluşturmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Bakır, "Hocamız İsmail Kartal ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal İstanbul’da ekibiyle beraber çalışıyor. Elimizde bir portföy var. Her mevki için 2-3 alternatifli bir listemiz var. Bu liste üzerine çalışıyoruz. Devre arası olduğu gibi yeni sezon öncesi de Rizespor’a herkesin keyifle izleyeceği ve beğeniyle karşılayacağı yeni oyuncular kazandıracağız. Bu konuda kararlı ve umutluyuz. Taraftarımıza en kısa zamanda yeni transferlerimizin müjdesini vermek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. (İHA)

DIAGNE'DE FARKLI BİR YOL İZLENECEK!

Galatasaray aynı hataya bir kez daha düşmek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Gomis’in bonservisi için yapılan ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle Diagne’de farklı bir yol izleyecek. Cim-Bom, bonservisi bu kez peşin isteyecek.

Arap kulüplerinin gündeminde olan 27 yaşındaki forvet için gelen teklifleri değerlendirirken bu kriter öncelik olacak. Buna göre Diagne’yi transfer etmek isteyen kulüp parasını peşin verecek. Galatasaray da Kasımpaşa’dan Diagne’ni alırken bonservisini taksitlere bölememiş ve ödemeyi peşin yapmak zorunda kalmıştı. (Milliyet)

MURIC'İN ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Sarı-lacivertliler golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gündemdeki isimlerden biri olan Vedat Muriçkonusunda ise istenen mesafe henüz alınamadı. Muriç başlangıçta sarı-lacivertli takımın işi ağırdan almasından rahatsız oldu. Ardından Galatasaray devreye girdi. Bu nedenle Kosovalı futbolcu önceliğini sarı-kırmızılı takım olarak belirledi. (Milliyet)

CHICHARITO'NUN MALİYETİ 20 MİLYON EURO

31 yaşındaki Meksikalı forvetin 4 senelik sözleşme istediği, yıllık olarak da 3.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi West Ham’ın da 1 sene daha sözleşmesi bulunan Chicharito için en az 5 milyon euro bonservis istediği menajerler tarafından bildirildi. Galatasaray’a alınması halinde maliyeti 20 milyon euroyu bulacak olan Meksikalı golcü için teknik kadronun ise değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Diğer taraftan tecrübeli golcünün ismi 1.5 sene önce de gündeme gelmiş ama Dursun Özbek seçimi kaybedince transferi gerçekleşmemişti. O dönem için Meksikalı forvetin çok daha uygun şartlarda transferinin gerçekleşmesinin söz konusu olduğu ortaya çıktı. (Milliyet)

FATİH TERİM'İN CHICHARITO KARARI!

eni sezona yeni bir golcü ile girmeyi planlayan Galatasaray, listeye aldığı Chicharito lakaplı Javier Hernandez'i renklerine bağlamak için şartları zorluyor.

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önceki akşam Meksikalı santrforun menajeriyle masaya oturarak teklifini sundu. Chicharito'ya sezon başına 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Albayrak, menajerin olumlu tavrı sonrası düğmeye bastı. West Ham'la bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki golcü için bonservis ödemek istemeyen Aslan, İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

Geçen sezon devre arasında gelen Diagne ve Mitroglou'nun üstünü çizen teknik direktör Fatih Terim'in de Chicharito'ya olumlu rapor verdiği öğrenildi. Meksikalı yıldız için, "Aradığım tipte santrfor" yorumunu yapan Terim'in, "Çok yönlü bir oyuncu. Hücum hattında hem tek forvet hem de forvet arkasında oynatabilirim" dediği öğrenildi. Bu arada Diagne'yi 15 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satıp boşluğunu Chicharito ile doldurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, alternatif forvet olarak Kostas Mitroglou yerine de Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i düşünüyor. Medipol Başakşehir'in serbest bırakması halinde Mevlüt Erdinç de Aslan'ın üçüncü golcüsü olabilir.

GALATASARAY'DAN CAĞLAR SÖYÜNCÜ TEKLİFİ!

Semih Kaya ile yollarını ayıran, Ahmet Çalık'ı da yeni sezonda kadroda düşünmeyen Galatasaray'da yerli stoper arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son isim Çağlar Söyüncü oldu. Yönetimin, Leicester City'de forma şansı bulamayan milli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor.

Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alan Çağlar'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği net bir şekilde dile getiren genç stoperin yapılacak teklife ne yanıt vereceği merak konusu... (Takvim)

TETTEH GALATASARAY'I İSTİYOR

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh kulübüne rest çekti.

21 yaşındaki santrforun yönetime, "Bırakın da gideyim. Ben G.Saray'da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Tetteh geçen sezon 37 maçta 11 gol attı. (Takvim)

FEGHOULİ SATILIK DEĞİL!

Tartışmasız geçen sezon Galatasaray’ın en iyi oyuncusu olan Sofiane Feghouli’ye, ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Feghouli’yi İspanyol ekibi Sevilla’nın yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin kadrosuna katmak istediği bildirilirken, hem Galatasaray’ın hem de oyuncunun bu teklifleri kabul etmediği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cezayirli yıldız, Fatih Terim’in yine kilit oyuncuları arasında yer alacak.

GALATASARAY'A BATHSHUAYI ÖNERİSİ!

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde önceliği forvete verdi.

Mbaye Diagne ile vedalaşmaya hazırlanan ve bu bölgeye A sınıfı bir golcü almayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’a önceki gün Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi önerildi. Gelen bu teklif sonrasında konu teknik direktör Fatih Terim’e iletildi. İmparator hiç düşünmeden, “Batshuayi çok iyi bir golcü. Açıkçası takımımda görmek isterim. Şartlarda anlaşırsak imzayı atalım” dedi.

Terim'in bu yanıtı sonrasında transfer harekatı başladı ve oyuncunun menajeriyle pazarlık masasına oturuldu. 2016’da Marsilya’dan Chelsea’ye transfer olan Batshuayi, Maviler'de beklenen performansı sergileyemeyince 2018 Ocak’ta Borussia Dortmund’a, geçen sezon başında da Valencia’ya kiralandı. İspanyol devinden devre arası ayrılan Belçikalı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise Crystal Palace’da tamamladı. Michy, Palace’da çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray transfer komitesi, Batshuayi ile anlaştıktan sonra Chelsea'yle de görüşmelere başlayacak. İngiliz ekibinin bu konuda zorluk çıkarması beklenmiyor. Transferin 10 gün içerisinde netlik kazanacağı kaydedildi. Batshuayi’nin, yakın arkadaşı Jason Denayer’den de Galatasaray hakkında bilgiler aldığı gelen haberler arasında… Bilindiği gibi Belçikalı golcü, bir halı saha maçında Galatasaray formasıyla görüntülenmişti. (Güneş)

BELHANDA GİTMEK İSTEMİYOR!

Zaman zaman sinirlerine hakim olamadığı için eleştirilen ve gördüğü gereksiz kartlarla tepkileri üzerine çeken Younes Belhanda, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta kilit rol oynamıştı. Ancak satılacağı konuşulan Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Faslı yıldızın, kendisiyle uzun süredir ilgilenen ve gitmesine kesin gözüyle bakılan Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’dan gelen teklifi kabul etmediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in de kalmasını istediği oyuncular arasında yer alan 29 yaşındaki 10 numaranın, bu gelişme üzerine takımda kalma ihtimali arttı.







