Galatasaray'da son dakika transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Takımdan hangi oyuncular ayrılacak? Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde hangi isimler var. İşte 16 Kasım Cumartesi son dakika Gs transfer haberleri ve tüm detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY'DA AYRILIK

Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda devre arasında geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya hazırlanan Galatasaray’da, dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi zorlayacak gibi görünüyor. İlk yarıda verim alınamayan yabancılarla yolları ayırıp birçok pozisyonu takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da, yeni bir oyuncunun daha gönderilmesi gündeme geldi. Orta sahada Nzonzi ve Lemina’dan memnun olan Fatih Terim'in, beklentileri karşılayamayan Seri’yi gözden çıkardığı öğrenildi.

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Yerine alternatif bakıyorlar

Fulham’dan kiralanan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun kontratının fesh edilme ihtimali masaya yatırıldı. Seri’nin yerine alternatif isimler üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

GALATASARAY'DA KENAN KARAMAN SÜRPRİZİ!

Galatasaray’da Kenan Karaman sürprizi... Florin Andone’nin bağ yırtığı sebebiyle 3 aydan önce sahalara dönemeyecek olması üzerine Sarı-Kırmızılılar yeni bir forvet arayışına başladı. Rumen futbolcunun kiralık kontratını devre arasında askıya almayı planlayan Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda kolları sıvamış durumda. Hücum hattında sürekli pres yapan, savaşçı ve takım oyuncusu niteliklerine sahip bir golcü isteyen Terim, Kenan Karaman’ı işaret etti. Sezon başında da gündeme gelen Fortuna Düsseldorf’un 25 yaşındaki oyuncusu için yönetimin önümüzdeki hafta nabız yoklayacağı bildirildi.

Sağlık raporu isteyecekler

Türk Milli Takımı’nda düzenli olarak oynayan, ancak son dönemde geçirdiği ağır zatürre nedeniyle tedavi altına alınan ve formasından uzak kalan Kenan’ın sağlık durumu hakkında da bilgi talep edilecek. Bu sezon 8 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Kenan Karaman, hem ileri uçta hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Yıldız futbolcunun sol ayağını verimli şekilde kullanabiliyor olması da, Terim’in bu tercihinde önemli rol oynuyor.

Metin Karabaş

ONYEKURU'NUN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeniden transfer edilmesini istediği Henry Onyekuru’nun maliyeti belli oldu...

Terim, geçen sezon Süper Lig’de 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın bir yıl daha kiralanmasını istemiş, ancak Everton, 15 milyon Euro’ya Monaco’ya satmıştı. Geçen sezon kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Onyekuru adına işler bu kez iyi gitmedi. 22 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi’nde sadece 4 maça çıkarken, toplam 160 dakika sahada kaldı.

Nijerya Milli Takımı’ndaki yerini kaybedebilir

Kulübünde oynayamadığı için milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nijeryalı futbolcu, yeniden G.Saray forması giymek istediğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi. Bu gelişme üzerine oyuncunun menajeri William D’Avila ile temasa geçen G.Saray yöneticileri, daha sonra Monaco ile görüşmelere başladı. Sezon başında Falcao’yu bedelsiz veren Monaco yetkilileri, aynı durumun Onyekuru için geçerli olamayacağını bildirdi.

Sürati ve gol becerisiyle büyük katkı yapmıştı

Monaco, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray’dan 2.5 milyon Euro talep etti. Fatih Terim’in ısrarla istediği Onyekuru’nun transferi konusunda kısa sürede anlaşma sağlanarak oyuncunun ocak ayında sarı kırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor. Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında Galatasaray’a büyük katkı yapan Onyekuru, sürati, bire birdeki başarısı ve gol noktalarındaki becerisiyle ön plana çıkmıştı. (Hürriyet)

GALATASARAY'DAN RODRIGUEZ İÇİN ŞARTLI EVET!

İtalyan Kulübü Milan, Galatasaray’ın istediği Ricardo Rodriguez’i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu. Kırmızı-Siyahlı kulübün yöneticileri Cim-Bom’un kiralamak istediği sol bekin piyasa değerinin düşmesinden korktuğu için “Kiralarız ama sözleşmede sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olacak” şartı koştu. Galatasaray yönetimide bu şart nedeniyle düşünmek için zaman istedi.

Kaynak: Star



