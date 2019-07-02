2 Temmuz Salı son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'le sözleşme imzalanmıştı. Yusuf Erdoğan, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerinin ise bugün artık açıklanması bekleniyor. Ayrıca diğer tranfserler için çalışmalar sürüyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm detaylar...

GÖZLER EVER BANEGA'YA ÇEVRİLDİ!

Galatasaray’da gözler Ever Banega’da... Sarı- Kırmızılılar’ın yeni 8 numarası olması beklenen Arjantinli yıldız için geri sayım sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim sadece Süper Lig’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde de Galatasaray’a büyük seviye atlatacağını düşündüğü 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 4 Temmuz’daki sezon açılışına katılmasını istiyor. Tangocu’yla her konuda anlaşma sağlayan, kulübü Sevilla’yla da son pürüzleri gideren Galatasaray Yönetimi, artık detaylar üzerinde duruyor. Şu sıralar tatilin son günlerini yaşayan Banega, kulübünden haber gelir gelmez eşyalarını toplayarak İstanbul’un yolunu tutacak.

Avrupa’da çok tecrübeli

Ever Banega, özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcu, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde tam 30 maça çıktı, 3 gol 3 asistle oynadı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi’nde de 41 maçta sahne aldı ve 4 gol 9 asiste imza attı. Hem temposu hem de tekniğiyle oyunu çift yönlü olarak oynayabilen Banega’nın bu tecrübesi, Terim’i transferde heyecanlandıran en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'DA SALVIO BOMBASI

Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'le sözleşme imzalayan, Jimmy Durmaz'ı da bugün İstanbul'a getiren Galatasaray'la ilgili Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetesi A Bola, Sarı Kırmızılılar'ın Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

Haberde Benfica'nın sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli sağ kanat oyuncusuyla bir an evvel yollarını ayırmak istediği ve transfer için en şanslı kulübün de Galatasaray olduğu ifade edildi Salvio için devrede olan diğer takımınsa Boca Juniors olduğu öğrenildi..

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

MITROGLOU'NA OLYMPIAKOS YOLU GÖZÜKTÜ

Arap kulüpleriyle görüşen Diagne’nin ardından, yedek santrfor Mitroglou da eski takımı Olympiakos’la görüşmelere başladı.

Yunan golcü, Galatasaray’la bağlarını kopardıktan sonra Marsilya’nın izin vermesi halinde ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

SELÇUK İNAN 1 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Galatasaray’la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan’ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.

Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. 500 bin Euro’ya imza atılması bekleniyor.

MARCAO'NUN GÜNDEMİNDE TRANSFER YOK!

Devre arasında 4 milyon Euro’ya Galatasaray’a gelen ve şimdiden 12 milyon Euro gibi önemli teklifler alan Marcao’nun gündeminde transfer yok.

Brezilyalı oyuncu, ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatını kaçırmak istemiyor.

RECEP GÜL WESTERLO'YA TRANSFER OLUYOR

Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya transfer oluyor. Transferin mali detayları da belli oldu.

Buna göre Belçika ekibi genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin Euro bonservis bedeli olacak. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.

Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi oyuncularla alt yaş takımlarında birlikte forma giyen Recep Gül geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda gol atmayı başaramazken U21 takımıyla çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. (Mehmet Özcan / Sabah)

YUNUS AKGÜN LAZIO YOLUNDA

Galatasaray genç bir futbolcusunu daha Avrupa’ya göndermeye hazırlanıyor. Geçen sezonun devre arasında Ozan Kabak’ı 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart’a satan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Yunus Akgün için kapısını çalan Lazio ile pazarlıkları sürdürüyor. Repubblica İtalya, Lazio’lu yöneticilerin Yunus’un transferini bitirmek için ikinci kez İstanbul’da Galatasaray’la masaya oturduğunu duyurdu.

Haberde daha önce 18 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif eden Roma temsilcisinin fiyatı 4 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonuslar şeklinde güncellediği kaydedildi. Cim Bom’un UEFA’nın yaptırımları yüzünden Yunus Akgün’ün Lazio’ya transferine onay vermesinin beklendiği ifade ediliyor.

TERİM'İN YENİ PRENSİ DELPH!

Geçtiğimiz sezon Stoke City’den kiralanan Ndiaye’nin geri dönmesi ve Fernando’nun Sevilla’ya gitmeye hazırlanması sonrası orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen Fabian Delph’i listesine ekledi. 2018 Dünya Kupası’nda forma giyen ve EURO 2020’de de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran 29 yaşındaki oyuncu, daha fazla süre alabilmek adına takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Orta sahaya takviye düşünen İngiliz ekibi de Fabian Delph’i elden çıkarmayı düşünüyor.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, transferi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama formülü ile bitirmek istiyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon Premier Lig’de 11 maçta görev alan Delph’in alınmasına onay verdi. Leeds United altyapısında yetişen başarılı oyuncu, City formasıyla şu ana kadar dört sezon geçirdi. İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa’dan Manchester City’ye 11.5 milyon euroya transfer oldu. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor. (Akşam)

FERNANDO'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZEN HAMLE!

Sevilla'nın teklifini kabul ederek kariyerini İspanya’da sürdürme kararı alan ve bu düşüncesini Galatasaray yönetimine de bildiren Fernando’nun transferinin perde arkasında çarpıcı olaylar çıktı... İki sezondur sarı kırmızılı forma giyen ve yılda 3.3 milyon dolar garanti ücret alan Brezilyalı futbolcunun ayrılmayı çok önceden kafasına koyduğu ve bu amacına ulaşmak için yönetimi şoke eden bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

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Fernando, alacaklarının ödeme süresi dolmadan önce kulübe ihtarname gönderdi. Brezilyalı futbolcunun ‘ihtarname çekmek için gereken süre’ dolmamış olmasına rağmen böyle bir hamlede bulunmasını iyi niyetli bulmayan Galatasaray yönetimi, kulübün zarar görmemesi için hemen karşı atağa geçip 1.1 milyon Euro tutarındaki parayı geçen hafta ödedi. Fernando’nun tam da Sevilla’dan teklif aldığı dönemde ihtarname çekmesi sarı kırmızılı yönetimde, “Gitmek istiyorum” mesajı olarak yorumlandı. Ardından, menajeri aracılığıyla Sevilla ile her konuda anlaştığını bildiren Brezilyalı futbolcunun üstü çizildi. Teknik direktör Fatih Terim’in de üstünü çizdiği Fernando’nun Sevilla’ya transferinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

DIAGNE İSTEMESE DE GİDECEK!

Galatasaray yönetiminin derdi bitmiyor. Teknik direktör Fatih Terim’in planlamasıyla yeni sezona bambaşka bir kadro yapısıyla girmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların hamlelerine Mbaye Diagne âdeta taş koyuyor.

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Senegalli futbolcu gol kralı olsa da gerek karakteristik özellikleri gerekse de oyun yapısıyla takıma uyum sağlayamamıştı. Bu sebeple Galatasaray yönetimi Diagne’yi satarak transfer kaynağı oluşturmak için girişimlere başlamıştı. Hedef Arabistan’da 15 milyon avroya alıcı bulan Diagne’yi satıp, transfere kaynak oluşturmaktı. Zira Galatasaray Mali Fair Play gereği satmadan bonservis parası ödeyemiyor.

Bu sebeple de transfer döneminin başından beri Diagne’nin satışı ana hedef olmuştu. Galatasaray yönetimi bu hafta içinde Diagne’nin satışını resmîleştirmeyi hedeflerken, Senegalli golcü dün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla âdeta intikam aldı. Taraflarla sosyal medyadan inatlaşmaya başlayan Diagne, “Galatasaray’la 4 yıl daha kontratım var. Gitmek istersem kendim karar veririm. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz, en azından artık beni aramazsınız. Arabistan’a gitmiyorum. Anladınız mı?” ifadelerini kullandı. Diagne mesajı yüzünden yine küfür yağmuruna tutulunca da bu mesajı kaldırdı. Sarı-kırmızılı yönetimden gelen bilgiler ise Diagne’nin kesin olarak satılacağı yönünde.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmî karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi. Ancak yine de sarı-kırmızılı taraftarlara kendini sevdiremedi. (Türkiye Gazetesi)

FERNANDO'NUN YERİNE NZONZI!

Şampiyon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor... Sözleşmesi biten Badou Ndiaye'nin yerine Ever Banega'yı getirmek için büyük çaba harcayan Sarı- Kırmızılılar şimdi de gündemine ön libero transferini aldı... Sevilla ile masada olan Fernando Reges'in yerine yıldız arayışlarına başlayan yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.

Teknik heyet ve scout'un raporu sonarıs harekete geçen yönetim, Roma formasını giyen Steven Nzonzi'ye kancayı attı. Galatasaray yönetimi, İtalyan kulübünün yeni sezonda düşünmediği Fransız yıldız için kiralama teklifi yapacak.

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyor.

Sevilla ile görüşen Fernando, Instagram hesabından 'Galatasaray' ibaresini kaldırdı.

(Takvim)