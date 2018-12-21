21 Aralık Cuma son dakika Galatasaray transfer haberleri taraftar taraından büyük merak konusu. Galatasaray teknik heyeti, ilk yarıdaki kötü saha sonuçlarını, takıma yapılacak takviyelerle tolere edip şampiyonluğa uzanmak istiyor. Transferde hedef bir stoper ve iki tane forvet. Peki Galatasaray kimleri transfer edecek. Fatih Terim'in listesinde kimler var? İşte Galatasaray'ın gündemdeki transfer haberleri...

Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk Rodrigues teklifi!

Öncelik santrfor transferi olsa da bütün bölgeler için sıcak temaslar sürüyor. Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues’in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi.

Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon avrolar konuşuluyor. Galatasaray’ın koyduğu barem ise 15 milyon avro.

Sarı-kırmızılı kulübe istediği rakam önerilirse Cimbom kanat oyuncusunu satacak ve Rodrigues’ten gelecek para sarı-kırmızılıların transferde hareket alanını bir hayli genişletecek. (Türkiye Gazetesi)

Galatasaray rotasını Miranda'ya çevirdi!

Aslan’da gündem yine Miranda... Maicon’u 5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun yerini yine bir başka deneyimli savunmacıyla doldurmayı planlıyor. Galatasaray’ın transfer radarında daha önce de yer alan 34 yaşındaki stoper Miranda için, kulübü Inter’e yarım sezonluk kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. İtalyan ekibiyle 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Brezilyalı futbolcu, bu sezon istediği süreyi alamıyor.

Fatih hoca çok istiyor

Yedek kulübesine hapsolan ve 7’si lig, 3’ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maçta 799 dakika şans bulabilen Miranda’nın, Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaştığı da gelen haberler arasında. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Miranda’yı çok beğendiği ve yeni sezonda yapılacak kadro kurgusuna kadar, tecrübeli stoperi takımında görmek istediği belirtiliyor. (Metin Karabaş)

Guangzhou'dan Alan için Burak Yılmaz şartı!

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında kadrosuna katmak istediği Alan Carvalho transferinin Burak Yılmaz'a bağlı olduğu ortaya çıktı.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande, bir sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı forveti tek şartla bırakacağını bildirdi.

İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro, Alan Carvalho ile ilgili olarak sarı-kırmızılıları umutlandıran bir mesaj gönderdi. Cannavaro, dostu menajer Özkan Doğan ile Napoli'de yaptığı görüşmede Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın alınması halinde bu transfere izin verebileceğini iletti.

Galatasaray şimdi Burak Yılmaz'ın Çin'e gitmesini bekliyor. Guangzhou Evergrande eğer Burak'ı kadrosuna katabilirse Alan'ın önü açılacak ve Cim-Bom, Sambacıyı renklerine bağlamaya çalışacak.

Taraftar istemedi

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen Demba Ba, Vedat Muriç ve Doukara gibi isimlere ise taraftarın tepki göstermesinden dolayı yönetimin Alan konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Teknik ekibin de Alan Carvalho transferini çok istediği öğrenildi. Alan'ın menajerleri futbolcuyu bedavaya çıkarabileceklerini ancak imza parası talep ettiklerini bildirdiler.

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu 10 Temmuz 1989 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Tecrübeli oyuncu ülkesinde Desportivo ve Fluminense takımlarının formasını giydikten sonra 2010 da Avusturya'nın An Red Bull Salzburg ekibine transfer oldu. Sambacı 2015 yılında Salzburg'tan 11.1 milyon euro bonservis bedeli ile halen oynamakta olduğu Çin'in Guangzhou ekibine gitti.

İşte 2019 model Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kurmayları, ligin ikinci yarısı için bambaşka bir takım planlıyor. Sarı kırmızılılar; tedavileri süren Emre ile Sinan'ın takıma katılmaları ve yapılacak transferlerle, şampiyonluk yarışındaki puan farkını kapatıp, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 1 stoper ve 2 forvet almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ocak ayı yol haritası şöyle: 15 Kasım'dan beri uyluk yırtığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş'ün dönüşü, Ocak 15'i bulacak. Erzurumspor ile 28 Eylül'de oynanan maçta ayak bileği kırılan Emre Akbaba, 1 ay sonra takıma katılabilecek. Fas'ın Kamerun ile 16 Kasım'da oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda takımla çalışmalara başladı.

Maicon gidiyor...

1- Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon elden çıkarılacak.

2- Maicon'dan gelecek para ile stoper ve forvet transferi yapılacak.

3- İkinci forvet olarak Demba Ba Çin kulübü Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralanacak.

4- Performansı eleştirilen Eren 3. alternatif konumuna düşecek.

Avrupa'nın 5 devi Ozan Kabak'ın peşinde

Daily Mail Gazetesi, Galatasaray’ın 18’lik stoperi için Machester United, Arsenal, Manchester City, Inter ve Roma’nın devrede olduğunu yazdı. Galatasaray'da Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullanan ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Kabak'ın taliplileri her geçen gün artıyor!

İngiliz Daily Mail Gazetesi, 18 yaşındaki genç yıldız adayı ile Premier Lig'in devleri Manchester United, Arsenal ve Manchester City'in yanı sıra İtalyanların iki büyük kulübü Inter ve Roma'nın da ilgilendiğini yazdı.

Haberde sarı-kırmızılıların Ozan'ın sözleşmesine herhangi bir fesih bedeli eklemediği ve 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Ozan Kabak, 2020 yılına kadar olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2023'e kadar uzatmıştı. (Sabah)















































