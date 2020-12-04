Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arası için yeniden kolları sıvadı. 2. sıraya yükselen ve de şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak. Sakatlıklar, cezalılar ve Koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, son olarak Rize deplasmanında 7 eksikle sahadaydı.

HENRY ONYEKURU HAZIR

Sabah'ın haberine göre; bonservisi Monaco'da olan ancak bir türlü yeterli şansı bulamayan Henry Onyekuru G.Saray ile her konuda anlaştı. Nijeryalı oyuncu bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon da düzenli oynayacağı bir takıma katılmak isterken sarı-kırmızılılardan gelen 1.5 yıllık teklifi kabul etti. Yönetim Monaco'ya 1.5 yıllık kiralık ve sonrasında da zorunlu satın alma teklifi ile yıldız oyuncunun bonservisini de şimdiden garantiye almak istiyor.

SERİ YİNE GÜNDEMDE

SEZON başında kiralanan Etebo'dan tam olarak istediğini alamayan Fatih Terim, yeniden Jean Michael Seri'yi istiyor. Geçen sezonun son bölümde takıma adapte olan ancak bu sezon için Fulham'ın kiralamak istemediği oyuncu takımında da süre alamıyor. Fildişili futbolcu G.Saray'daki ortamı özlediğini sık sık eski takım arkadaşlarına da iletirken, yönetim de devre arasında Etebo ile yolları ayırabilirse Seri için nabız yoklayacak. İlk hedef 1.5 yıllık kiralık anlaşma sağlamak.

KENAN KARAMAN SEVDASI

TEKNİK direktör Fatih Terim'in listesindeki isimlerden biri de Kenan Karaman… Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu için sezon başında Alman ekibine teklif yapılırken kulüp menajeri bedeli düşük buldukları için reddettiklerini açıklamıştı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncuyu devre arasında yine makul bir teklif ile kadrosuna katmak isteyen Aslan, yeniden Alman ekibi ile masaya oturacak. Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev alabilen Kenan Karaman, Aslan'ın hücum zenginliğini daha da artıracak.