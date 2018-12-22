Galatasaray bu sezon başından bu yana en çok forvet bölgesinde sıkıntı yaşadı. İlk yarının bitmesiyle Sarı-Kırmızılı takımda tranfser çalışmaları hızlanacak. Özellikle forvet bölgesi için Galatasaray'da gişimler son sürat devam ediyor. 1 ya da 2 forvetin transfer edilmesi gündemde. İşte son dakika 22 Aralık cumartesi Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray Rolando ile görüştü!

Portekiz basınında yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncuya 2,5 yıllık bir teklif sunuldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rolando'yu transfer etmek isteyen Galatasaray oyuncuya yıllık 3 milyon euro önerdi. Anlaşma sağlanırsa Rolando önümüzdeki sezon Sarı-kırmızılı ekibin formasını giyecek.

Hedef Alan'ı kampa yetiştirmek

Teknik ekibin kadroda görmeyi en çok istediği isimlerden Alan Carvalho cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan Brezilyalı forvetin fesih tarihinin öne çekilme ihtimali belirdi. Yani Sambacı, kontratın bitiş tarihinden daha önce Türkiye’ye gelebilir. Galatasaray Yönetimi’nin planı, Alan Carvalho’yu 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına yetiştirmek.

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için Çin kulübüne bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki forvete ise yıllık maksimum 3-3.5 milyon Euro arasında bir garanti ücret teklif edildiği belirtiliyor.

Avrupa'nın 5 devi Ozan Kabak'ın peşinde

Daily Mail Gazetesi, Galatasaray’ın 18’lik stoperi için Machester United, Arsenal, Manchester City, Inter ve Roma’nın devrede olduğunu yazdı. Galatasaray'da Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullanan ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Kabak'ın taliplileri her geçen gün artıyor.

İngilizler yazdı!

İngiliz Daily Mail Gazetesi, 18 yaşındaki genç yıldız adayı ile Premier Lig'in devleri Manchester United, Arsenal ve Manchester City'in yanı sıra İtalyanların iki büyük kulübü Inter ve Roma'nın da ilgilendiğini yazdı. Haberde sarı-kırmızılıların Ozan'ın sözleşmesine herhangi bir fesih bedeli eklemediği ve 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Ozan Kabak, 2020 yılına kadar olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2023'e kadar uzatmıştı. (Sabah)

Galatasaray'da hedef forvet transferi!

Sezon ortasında kadrosunu bir golcüyle takviye etmek isteyen Cimbom , Luis Muriel ve Carlos Bacca’dan birini almakta kararlı... Sarı-Kırmızılı Yönetim, önümüzdeki hafta içi İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacak. Yönetim, iki yıldızdan birine Ocak ayında imza attırmak istiyor.

Galatasaray'da Kolombiya operasyonu... Cimbom, Ocak ayında kadrosuna iyi bir golcü katmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Sevilla forması giyen Luis Muriel ve Villarreal'li Carlos Bacca'dan birini kadrosuna katmakta kararlı... Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki hafta için İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar iki golcüden birini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

19 maçta 8 gole katkı yaptı

Sevilla'da forma giyen luis Muriel, 21 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giydi. 27 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü bu sezon Sevilla'da 19 kez forma şansı yakaladı. Muriel bu maçlarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

49 kez milli formayı giydi!

Villarreal forması giyen Carlos Bacca ise 49 kez milli oldu. 32 yaşındaki golcü oyuncuun da sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Bacca bu sezon 17 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'dan Muslera'ya vize çıkmadı!

Son günlerde Katar kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Muslera’nın olası ayrılığına, teknik ekipten onay çıkmadı.

Devre arasında iyi bir bonservis ücretiyle satılsa bile, yerini doldurmak çok zor olacağından, Muslera’nın gönderilmesine kesinlikle sıcak bakılmıyor.



















