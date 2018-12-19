Galatasaray kimi transfer edecek. Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve sezon başında forvet transferi yapamayan Galatasaray'da tüm gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Galatasaray'ın transfer gündemine bir çok isim geliyor. İşte 19 Aralık Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm detaylar...

Galatasaray'da Alan için geri sayım

Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılı ekip özellikle hücum hattı için girişimlerini hızlandırdı. Devre arasında kadrosunu 2 golcüyle birden takviye etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar’ın, Çin’in Guangzhou kulübünden ayrılmaya hazırlanan Alan Carvalho ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi’nin, 1 hafta içerisinde bu transferi açıklamayı planladığı da gelen haberler arasında. Çin ekibiyle olan kontratı 19 Ocak’ta sona erecek olan Brezilyalı forvet, bu süreyi öne alabilmek için kulüp yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaraylı idareciler de, bonservis feshini erkene çekmek adına devreye girdi.

Çok yönlü forvet!

29 yaşındaki Alan Carvalho, 1.85 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. En önemli özelliği, statik bir santrfor değil, topla ilerleyebilen, çalım atabilen ve uzaktan şutlarıyla etki gösterebilen bir hücumcu olması.

Taffarel’den tam not

Guanghzou formasıyla 22 resmi maça çıkan Alan, tam 19 gol atarken, 8 de asist yapmayı başardı. Daha önce Brezilya’nın alt yaş milli takımlarına seçilen yıldız futbolcuya, Galatasaray’ın kaleci antrenörü Taffarel’in de kefil olduğu ve hakkında olumlu rapor sunduğu belirtiliyor.

Drogba Galatasaray'a golcü getiriyor!

Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor. Vakoun Issouf Bayo transferinde gelişme var. Galatasaray forvet transferinde gaza basarken Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor. Galatasaray forvet transferinde gaza basarken Eren'i göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, iki golcü almanın planlarını yapıyor.

Fatih Terim'in yanına istediği ikinci forvetin ise Vakoun Issouf Bayo olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Issouf Bayo üzerinde yoğunlaşırken Fildişili yıldızın, Slovakya'da ceza alması da transfer olasılığını güçlendirdi. Bayo konusunda gelen haberler de olumlu... 21 yaşındaki oyuncu, rakibine tokat attığı için 17 Şubat 2019'a kadar ceza aldı. Slovak Pro Futbol, Dunajska Streda yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

Genç yıldızın, Dunajska Streda ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kiralama ihtimali de gündeme gelebilir. Slovakya'da başarılı bir sezon geçiren Bayo, 23 maçta 18 gol atıp, 7 de asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Demba Ba Galatasaray'da!

Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek. Kiralama ücreti vermeyeceği için FFP'ye takılmayacak olan Galatasaray, Demba Ba'yı İstanbul'da rutin sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bu transferi resmiyete dökecek. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile kesin anlaşma sağladığı, işin sadece karşılıklı imzaya kaldığı öğrenildi.

Galatasaray, Yevgen Seleznov transferini bitiriyor!

Akhisarspor'un golcü futbolcusu Yevgen Seleznov'un menajeri Ivan Pirozhenko'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Pirozhenko, Ukraynalı golcünün Galatasaray'a transferinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Bafetimbi Gomis'in gönderilmesinden sonra forvet mevkiinde büyük sıkıntı yaşamaya başlayan Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden isimlerden biri de Yevgen Seleznov'du. Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsünün adı, daha önce de sık sık Sarı Kırmızılı takımla birlikte anılmıştı. Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmesi beklenen Cim Bom, Seleznov transferini bitirmeye çok yakınmış gibi görünüyor.

33 yaşındaki santrforun menajeri Ivan Pirozhenko, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada oyuncusunun Galatasaray'a gitmeye çok yakın olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: "Yevgen Seleznov'un durumunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şu anda hem Ukrayna hem de Türk basınında oyuncunun Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladığına dair dedikodular, mitler yazılıyor. Biz, hiçbir şey imzalamadık. Rizespor, şu an gündemimizde olan 5-6 kulüpten yalnızca biri. İki yıldır uğraştığımız gibi oyuncunun Galatasaray'a transferini bitirmeye çalışıyoruz. Türk kulüplerinin organizasyon şemasını biliyorsunuz. Burada kulüp sahipleri yok. Tüm başkanlar, seçimle göreve geliyor ve bu durum da menajerlere, başkanlara, yönetim kurullarına ve Fatih Terim'e dışarıdan büyük baskı gelmesine neden oluyor. Şu an yalnızca aşılması gereken birkaç sorun ve gecikmeler var. Benim bildiğim kadarıyla Seleznov'un formaları bile çoktan basılmış durumda."

Galatasaray'da Babel harekatı!

Galatasaray’dan Babel operasyonu... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine Hollandalı yıldızı gündemine aldı.

31 yaşındaki futbolcunun menaceri Winnie Haatrecht, Hollanda basınına verdiği röportajda, “Beşiktaş ile anlaşamadık. Büyük ihtimalle sezon sonu ayrılacağız. Artık gelecek tekliflere açığız. Beşiktaş şapkadan tavşan çıkartmadığı sürece anlaşmamız zor görünüyor” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray’ın ilgisini güçlendiren detaylardan birisi oldu.

Ya sezon sonu yada Ocak’ta

Beşiktaş, yıllık 2.1 milyon Euro’ya oynayan Babel’e aynı şartlarda 2+1 yıllık kontrat önerdi. Tecrübeli futbolcu ise 3 milyon Euro artı 500 bin Euro imza parası üzerinden 3 senelik mukavele istiyor.

Galatasaray’ın, Ocak ayında Babel’le anlaşıp sezon sonunda renklerine bağlama hakkı var. Ancak Beşiktaş ile Babel’in yolları önümüzdeki günlerde ayrılırsa, Sarı-Kırmızılılar bu transferi devre arasında da bitirebilir.



























































