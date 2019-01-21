Galatasaray'dan son dakika tranfser çıkarması

Forvet transferinde artık sona yaklaşan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar transfer için Dubai'ye gitti. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Alan transferini bitirerek dönmeleri bekleniyor.

21 Ocak 2019, Pazartesi 09:26
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Galatasaray'dan son dakika tranfser çıkarması

Galatasaray'dan Dubai'ye son dakika transfer çıkarması. Forvet transferinde artık sona yaklaşan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar transfer görüşmeleri için Dubai'ye gitti.

Alan ve Adriano Dubai'de kampta

Albayrak ve Hanedar dün akşam saat 20:00 uçağı ile Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündeminde olan ve takımının kampında Dubai'de olan Alan Carvalho ve Adriano için artık son girişimlerde bulunacak.

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Alan transferini noktalamak isteyen yöneticilerin Brezilyalı futbolcu ile İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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