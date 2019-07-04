Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri... Transferin en hareketli takımı olan Sarı Kırmızılılar'ın Flamengo'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formasıyla verdiği fotoğraf başına bela oldu. Galatasaray ile 1 sene sözleşmesi kalan ve yeni kontrat talebi ilgi görmeyen Sambacı’nın bu nedenle ayrılık kararı aldığı bildirildi. Fatih Terim’in gözdelerinden olan Vincent Aboubakar’ın Portekiz ekibi tarafından gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harekete geçti. Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi olan Ever Banega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arjantinli yıldız dün Sevilla'lı yöneticilerle bir araya geldi. Yönetimle maddi konularda sıkıntılar yaşayan ve gönderilmesi gündemde olan Fernando’nun yerine, Galatasaray’ın Mehmet Topal’ı gündemine aldığı iddia edildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki gelişmeler özetle bu şekilde! Galatasaray transfer haberleri ve tüm detayları burada...

GALATASARAY'DA GUSTAVO CUELLAR BOMBASI!

Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Transferin en hareketli takımı olan Sarı Kırmızılılar'ın Flamengo'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Brezilya'da yayım yapan Lance adlı spor gazetesinin haberine göre Cim Bom, sözleşmesi 2022 yazında bitecek futbolcu için Flamengo'ya ilk etapta 6 milyon euroluk teklifte bulundu.

Haberde bu teklifin geri çevrilmesine rağmen Galatasaraylı yöneticilerin transferde ısrarcı olduğu ve tekliflerini 8 ila 10 milyon euro'ya kadar çıkarabilecekleri aktarıldı.

Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın Cuellar'ı geçtiğimiz Ocak ayından bu yana takip ettiği ve transferdeki en önemli hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi.

Ekonomik haklarının %70'i Flamengo'nun, kalan %30'luk kısmı ise eski kulübü Deportivo Cali'nin elinde bulunan yıldız ismin şu ana dek hiçbir görüşmeye dahil edilmediği öğrenildi.

Ön libero mevkiinin yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Cuellar'ın Avrupa'ya transferi için ödenmesi gereken serbest kalma bedeli ise tam 50 milyon euro.

MEHMET TOPAL GALATASARAY YOLUNDA!

Yönetimle maddi konularda sıkıntılar yaşayan ve gönderilmesi gündemde olan Fernando’nun yerine, Galatasaray’ın Mehmet Topal’ı gündemine aldığı iddia edildi. Daha önce de Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia’ya transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe ile yollarını ayırarak boşa çıkmış olması, Galatasaray’ın hamlesinde kritik rol oynuyor. Topal’a 1+1 yıllık kontrat önerileceği, 25 maç oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği, sözleşmenin de Türk Lirası üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Yakup Çınar

YUSUF ERDOĞAN İÇİN FLAŞ KARAR!

Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formasıyla verdiği fotoğraf başına bela oldu.

Cimbom; Jimmy Durmaz, Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel, Ozornwafor gibi isimlerin transferini açıklarken, Yusuf Erdoğan'da flaş bir gelişme yaşandı.

Bonservisi elinde olan ve İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Yusuf’un, henüz imzayı atmadan askerde iken Galatasaray forması giymesinin sarı kırmızılı yöneticiler tarafından doğru bulunmadığı ve transferin askıya alındığı öne sürüldü. (Hürriyet)

DIAGNE NEDEN ARABİSTAN'A GİDEMİYOR?

Galatasaray, transfere kaynak bulabilmek için dört gözle Diagne’nin satışını beklerken, Suudi Arabistan kapısı kapandı. Genişletilen yolsuzluk soruşturmasında Diagne’nin menajeri William D’Avila’nın da isminin bulunması transferin başka ülkelere kaymasına neden oldu.

Suudi Arabistan’da futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle kulüp yönetimlerinin değişmesi ve Diagne transferinin de buna takılması olayı bununla da kalmadı. Derin soruşturmaya Türk futbol piyasasının yakından tanıdığı bir menajer de takıldı.

Suudi devletinin geçmişteki birçok transferi mercek altına aldığı ve Diagne’nin transferi için aracı olan menajer William D’Avila’nın adının da bu soruşturmalarda geçtiği ifade edildi. Bu durum nedeniyle Diagne’nin Suudi Arabistan Ligi Şampiyonu Al Nassr’a transferinin neredeyse imkansız bir hal aldığı ifade edildi. Suudi Arabistan’daki sıkıntılar nedeniyle Diagne için başka pazarlara kaydıkları, sarı-kırmızılıların da bir takım arayışının olduğu bildirildi. Galatasaray’daki birçok yapılacak transferin Diagne’nin satışıyla ilgili olması da yine bazı planların ertelenmesine neden olabilecek gibi görünüyor.

Derdiyok da gidemedi

Suudi pazarındaki duraklama nedeniyle birçok transfer de süreçten olumsuz etkilendi. Galatasaray ile sözleşmesi biten Eren Derdiyok’un da bir Suudi kulübü ile anlaşmasına karşın, yaşanan süreç nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği dile getirildi.(Skorer)

FERNANDO ADIM ADIM SEVILLA'YA

Galatasaray ile 1 sene sözleşmesi kalan ve yeni kontrat talebi ilgi görmeyen Sambacı’nın bu nedenle ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sevilla’nın üç yıllık önerisi de Fernando’nun aklını çeldi.

Diğer taraftan Banega konusunda Galatasaray son olarak Fernando ile beraber 2 milyon 250 bin euro önerdi. İspanyol ekibinin karar vermesi beklenirken, Banega kulübünden, Türkiye’ye transferi için önünün açılmasını istedi. (Skorer)

GALATASARAY'A ABOUBAKAR MÜJDESİ!

Fatih Terim’in gözdelerinden olan Vincent Aboubakar’ın Portekiz ekibi tarafından gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harekete geçti. Porto’nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle beraber satmak istemesine karşın, Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Galatasaray 2.5 milyon euro kiralama ile beraber, satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon euronun sözleşmeye yazılmasını kabul ediyor. Aboubakar ile sarı-kırmızılılar dışında ilgilenen ciddi bir kulübün olmaması da bu transferde Cim-Bom’un önünü açıyor.

Diğer taraftan yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek. (Skorer)

EMRE MOR GALATASARAY'A YAKIN!

Transfer sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray durmak bilmiyor... Babel, Jimmy Durmaz, Şener, Adem ve Ozornwafor'u alan Sarı- Kırmızılılar'dan flaş bir hamle daha geliyor. Cim Bom, Celta Vigo'da oynayan Emre Mor'u kadrosuna katıyor.

İspanya'da aradığını bulamayan genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübüne kiralama teklifi yaptı. İki kulübün el sıkışmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Emre Mor'un transferi için Beşiktaş'ın da ısrarcı olduğu ancak Sarı- Kırmızılılar'ın Fatih Terim faktörüyle işi bitirmeye yaklaştığı öğrenildi. Şu anda tek sorunun opsiyon olduğu belirlendi.

Eğer Galatasaray ve Celta Vigo opsiyon konusundaki anlaşmazlığı da aşarsa Emre Mor, Florya'nın yolunu tutacak. 21 yaşındaki futbolcu 15 kez Milli Takımımız'ın formasını giydi. (Takvim)

BANEGA ADIM ADIM GALATASARAY'A!

Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi olan Ever Banega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arjantinli yıldız dün Sevilla'lı yöneticilerle bir araya geldi.

Banega'nın Galatasaray'la anlaştığını ilettiği ve transferinde kolaylık istediği öğrenildi. Yarın da Tangocu'nun menajeri Hirsig'in Sevilla ile masaya oturması bekleniyor.

BU görüşme sonrasında büyük hareketlilik yaşanması bekleniyor. Galatasaray cephesi, Banega ile önümüzdeki pazartesiye kadar resmi sözleşme imzalamanın hesabını yapıyor.

Ever Banega ısrarla 8 numara isteyen teknik direktör Fatih Terim'in 1 numaralı transfer hedefi... Yönetim Tangocu için büyük uğraş veriyor.

(Takvim)

FERNANDES'TEN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in adı, Galatasaray ve Göztepe'nin transfer gündemine gelmişti. Önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olan 33 yaşındaki Portekizli yıldız, geleceğiyle ilgili olarak Rus basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Sport-Ekspress gazetesinin sorularını yanıtlayan Fernandes, "An itibarı ile Lokomotiv Moskova gerçekleştirdiğimiz hiçbir görüşme yok. Takıma geri dönmeyeceğimi söyleyemem. Ancak şu an için başka seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Lokomotiv, benim için öncelikli tercih. Bununla birlikte kendim için en iyi kararı alacağım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



