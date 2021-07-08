Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor.

Galatasaray açıklama yaptı!

Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi'nden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Covid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 9 Temmuz 2021 Cuma (yarın) saat 17:00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak.

Galatasaray Futbol Takımı, önümüzdeki dönemde en az bir doz veya iki doz aşısı tamamlanmış taraftarlarımızı Florya'daki antrenmanlarda ağırlamaya devam edecek.