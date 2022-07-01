Galatasaray sponsorluk anlaşmasıyla alakalı resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada "Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır." denildi.

Galatasaray'dan açıklama...

Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.

Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır.

Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü