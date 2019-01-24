Galatasaray'dan son dakika Serdar Aziz kararı!

Galatasaray yönetimi takımdan ayrılması beklenen Serdar Aziz'in sözleşmesini feshetmekten vazgeçti.

24 Ocak 2019, Perşembe 17:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan son dakika Serdar Aziz kararı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in planlarının içinde yer almayan ve ayrılmasına kesin gözle bakılan Serdar Aziz ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. 

Bugün sarı kırmızılı yönetimi ile 2,6 milyon euro alacağı karşılığında anlaşarak sözleşmesini feshetmek için görüşen Serdar Aziz ve menajerine olumsuz yanıt verildi. 

Galatasaray yönetimi Serdar Aziz'in sözleşmesini feshetmekten vazgeçtiğini belirti. Kulüp avukatları Serdar’ı arayarak “Fesihten vazgeçtik.. Yönetim olarak kalıp oynamanı istiyoruz” dedi.

Bu durum hem Fenerbahçe'nin hem de yıldız oyuncunun planlarını bozdu. 

Sarı-kırmızılı yönetim yıl sonuna kadar Serdar’a 3.6 milyon euro ödemek zorunda kalacak. (Skorer)

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