Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulübün instagram hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

Kısa süre önce yapılan Galatasaray instagram hesabından "Hesabımız hacklendi" paylaşımı geldi.

Bu paylaşımın ardından nasıl bir açıklama ya da gönderi geleceği büyük merak konusu oldu.

Bu paylaşım Galatasaray - Fenerbahçe derbisi erkenden başladı şeklinde yorumlandı.

Bir sonraki paylaşımda ise Ryan Babel "Hesabı ben hackledim" diye bir paylaşım yaptı.

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