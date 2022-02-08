Galatasaray , 2020/21 sezonu başında Çaykur Rizespor 'dan transfer ettiği Oğulcan Çağlayan'ı kiralık gönderdi. Hatalı sözleşme feshi nedeniyle bir süre Sarı Kırmızılı ekipte forma giyemeyen ve bonservisine 1.2 milyon Euro ödenen 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. Sözleşmede 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan genç oyuncu, 4 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.