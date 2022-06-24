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Galatasaray'dan son dakika Mert Müldür bombası!

Galatasaray Mert Müldür için Sassuola'ya 8 miyon Euro'luk resmi teklif yaptı. İki takım arasında görüşmeler devam ederken teklif sonrası İtalyan kulübünün vereceği cevap bekleniyor.

24 Haziran 2022, Cuma 00:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan son dakika Mert Müldür bombası!

Galatasaray transferde bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mert Müldür için Sassuola'ya 8 miyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

5 milyon Euro'ya gitmişti!

A Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılı takım İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Sassuolo yetkililerinin kısa süre içinde Galatasaray'a dönüş yapması bekleniyor. Mert Müldür 2019 yılında Rapid Wien'den 5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu.

Mert Müldür bu sezon Sassuolo formasıyla İtalya Serie A'da 33 maça, A Milli Takım'la 10 maça çıkmıştı.

Mert Müldür'ün ismi bir dönem Juventus'la da anılmıştı...

Yakup Çınar - Fanatik Özel


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