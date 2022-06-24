Galatasaray transferde bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mert Müldür için Sassuola'ya 8 miyon Euro'luk resmi teklif yaptı.
5 milyon Euro'ya gitmişti!
A Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılı takım İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Sassuolo yetkililerinin kısa süre içinde Galatasaray'a dönüş yapması bekleniyor. Mert Müldür 2019 yılında Rapid Wien'den 5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu.
Mert Müldür bu sezon Sassuolo formasıyla İtalya Serie A'da 33 maça, A Milli Takım'la 10 maça çıkmıştı.
Mert Müldür'ün ismi bir dönem Juventus'la da anılmıştı...
Yakup Çınar - Fanatik Özel