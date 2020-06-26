Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferi gündemden düşmüyor. Sarı-Kırmızılı kulüp ezeli rakibine kaptırdığı Mert Hakan için Sivasspor'a bonservis ödeyelim teklifinde bulundu.

Albayrak: Bonservis verelim...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayarak bizzat Sivasspor kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak oyuncu için bonservis ödeyelim teklifi yaptı. Sivasspor'un Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Mert Hakan için nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

Süreç nasıl gelişti?

Galatasaray 4 milyon TL imza parası karşılığında Mert Hakan ile anlaşmaya varmıştı. Haziran'ın 15'inde Sarı-Kırmızılı takımın bu parayı yatırması gerekiyordu. Ancak Haziran 15 olduğunda Galatasaray'dan hiç kimse oyuncuyla temasa geçmedi.

Vergi maddesi ipleri kopardı!

Mert Hakan ile yıllık 1 milyon Euro civarında bir rakama anlaşan Galatasaray ayrıca oyuncuya vergileri kulübün ödeyeceğini taahüt ediyor. Ancak daha sonra sözleşmede vergiyi oyuncu ödesin maddesi ekleniyor. Bu durum da Mert Hakan'ı rahatsız ediyor.

Galatasaray'ın Mert Hakan'la imzaladığı protokol Haziran'ın 15'inde sona eriyor. Anlaşmadan sonra o güne kadar Sarı-Kırmızılı kulüp oyuncuyu ne arıyor ne de soruyor. Vergi olayı ve Galatasaray'ın ilgisizliği sonrası Mert Hakan'ın menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırıyor.

Emre Belözoğlu işi bitiriyor!

Haziran 15'inden önce Mert Hakan'ı Emre Belözoğlu defalarca aramasına rağmen Mert Hakan, Galatasaray ile anlaştığını belirtiyor ve Emre Belözoğlu'nun telefonlarına dahi çıkmıyor. 15 Haziran'dan sonra Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle oturuyor ve 4 yıllık anlaşma sağlanıyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel