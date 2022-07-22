Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray , golcü transferinde Haris Seferovic'i kadrosuna kattı. Fakat Sarı- Kırmızılılar, İsviçreli forvetten başka bir oyuncuyu daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündemdeki isim de Marko Arnautovic... Daha önce Süper Lig'de; Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın gündemine gelen 33 yaşındaki forvetin menaceri ile temas kurulduğu öğrenildi. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve 2 yıllık kontratı kalan Avusturyalı santrforun, 4 milyon Euro üzerinde bir ücret talep ettiği ortaya çıktı. Fakat Aslan, bu rakamın çok yüksek olduğunu belirtti.

Orta yol bulunacak

Şimdi ise taraflar arasında orta yol aranıyor. Eğer yıllık ücret konusunda bir çözüm bulunursa bu kez rota İtalya olacak. Galatasaray Yönetimi, Bologna ile bonservis pazarlığına girecek. Yıldız forvet, geçtiğimiz sezon Çin ekibi SH Port'tan, Bologna'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.