Galatasaray'dan son dakika maaş açıklaması!
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu. Galatasaray, maaşında yüzde 15 oranında indirim yapmayı kabul etmeyen oyunculara da indirim uygulanarak ödeme yapıldığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.
Ayrıca maaşında yüzde 15 oranında indirim yapmayı kabul etmeyen oyunculara da indirim uygulanarak ödeme yapıldığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir.
Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.