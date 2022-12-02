Galatasaray 'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması geldi. Arjantinli yıldız golcü geçtiğimiz günlerde Florya'da yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

GALATASARAY AÇIKLADI

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.





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SON HAFTALARA DAMGA VURMUŞTU!

Sezon başında PSG'den transfer edilen Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 Süper Lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Arjantinli golcü Beşiktaş derbisinde iki gol atarak karşılaşmaya damga vurmuştu.

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4 FUTBOLCU SAKAT!

Galatasaray'da Icardi dışında Sergio Oliveira, Rashica ve Emre Taşdemir'in de sakatlığı bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takımın sağlık heyeti 4 futbolcunun tamamı için hummalı bir çalışma yapıyor.









OLIVEIRA 30 GÜN SONRA DÖNÜYOR

Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan Portekizli oyuncunun son durumu hakkında bilgi geldi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor. Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun dönüşü 30 gün seviyesine çekilmiş durumda. Tecrübeli futbolcu tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürürse, daha da kısa sürede takıma katılarak bir sürpriz yapabilir.

Portekizli yıldız bugün instagram hesabından tedavi olduğu görüntüleri paylaşarak yaptığı açıklamada "Aslanlar asla ölmez. Ben geliyorum." ifadesini kullanmıştı.





FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Arjantinli yıldız golcünün 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray sağlık kurulu Icardi'yi 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalıştıracak.