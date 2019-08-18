İstifa ettiğini açıklayan Galatasaray teknik direktör yardımcısı Hasan Şaş görevine geri döndüğünü duyurdu.

İşte Hasan Şaş'ın yaptığı açıklama...

Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızılı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.

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Galatasaray da açıkladı

Galatasaray Kulübü, "Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.

Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."