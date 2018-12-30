Galatasaray'da transfer dönemine sayılı günler kala oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Serdar Aziz, Maicon, Rodrgues ve takımdan ayrılacak diğer oyuncular için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Galatasaray'ın forvetinin kim olacağı konusundaki soru işaretleri devam ediyor. Peki Galatasaray kimi transfer edecek. Forvet gündeminde kimler var.

SERDAR AZİZ - GÖKHAN TÖRE TAKASI!

Galatasaray’da gözden çıkarılan Serdar Aziz için sürpriz takas teklifi... Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş’ın ilgilendiği milli savunmacının karşılığında Gökhan Töre’nin bonservisini talep etti. İki kulüp de masadaki bu teklifi değerlendiriyor. Ancak Serdar Aziz’in, diğer taraftan da birkaç İtalya kulübünden teklif beklediği belirtildi. Menajeri Haluk Canatar’ın bu doğrultuda bazı görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Serdar Aziz, paylaştığı tatil fotoğrafıyla bir anlamda eşini kulüple yol ayrımına getiren Tuğçe Aziz ve menaceri Haluk Canatar, dün Florya’daki bir AVM’de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

RODRIGUES 8 MİLYON EURO'YA AYRILIYOR

Serdar Aziz’e takım bulmasını söyleyen Galatasaray’da yönetim flaş bir karara imza attı. Bu transfer gelişmesini doğrulayan ise eski bir Galatasaraylı, Nordin Amrabat oldu. Al Ittihad’ın orta saha oyuncusu El Ahmedi, Nordin’in Fas milli takımından arkadaşı. El Ahmedi, Amrabat’a Rodrigues’in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söyledi. Galatasaray bu transferden tam 8 milyon Euro kazanacak. Sarı kırmızılılar, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu, 2016-17 sezonunda Yunanistan’ın Paok takımından 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

RODRIGUES'E BİR TEKLİF DE ÇİN'DEN!

Transfer yapmak isteyen ancak bunun gerçekleşebilmesi için de oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray’da Garry Rodrigues'e Al İttihad'ın ardından Çin'den de teklif geldi. Uluslararası piyasada alıcısı bulunan Yeşil Burun Adalı oyuncu için adeta açık artırma yaşanıyor. Hem Arabistan hem de Çin’den gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılılar en yüksek kazanca ulaşmak istiyor. Bu sezon memnun kalmadığı Garry Rodrigues’in satışına sıcak bakan sarı-kırmızılılara Garry Rodrigues için ilk teklif Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımından geldi. Slaven Bilic’in ekibi, Garry Rodrigues için 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübe iletilen önerinin ara transfer için geçerli olduğu dile getirildi.

Beijing Guoan'dan 10 Milyon euro

Buna bir cevap vermeyen Galatasaray’a ikinci öneri de Çin’den geldi. Burak Yılmaz’ın eski takımı Beijing Guoan’ın, Cim-Bomlu oyuncu için 10 milyon eurodan fazla bir öneride bulunduğu dile getirildi.

Bu rakamı daha da yükseltmek için pazarlıkları devam ettiren Galatasaray’ın şu anda Çin ekibine yaklaştığı vurgulandı. Kulüplerle pazarlığı sürdüren Galatasaray kararını kısa süre içerisinde verecek.

FATİH TERİM NEŞTERİ VURUYOR!

Galatasaray’da beklentileri karşılayamayan altı futbolcunun bileti kesildi. Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir stoper ve iki forvet alacak. Cimbom ayrıca ön libero mevkiine de transfer planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne veda edilen 2-0'lık Lokomotiv Moskova maçı G.Saray için dönüm noktası oldu. Rusya'daki basın toplantısında, "Taraftar bize hem ocak hem de temmuz ayında müsaade edecek. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar...'' görüşünü paylaşan Fatih Terim, yakın çevresine "Kadro dışı bırakmak ya da para cezası vermek çözüm değil. Bu takımı değiştireceğim'' demişti. Terim bir ay sonra düğmeye bastı ve hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmadı. İşte İmparator'un ocak ayında sarı-kırmızılı takımda yapmaya çalıştığı operasyon:

Menajer Haluk Canatar'a oyuncusu Serdar Aziz'in kadroda düşünülmediği, 4 milyon Euro bonservis bedeli getirmesi halinde istediği takıma gidebileceği söylendi. Galatasaray, Serdar için Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil her takımdan teklif bekliyor.

Serdar gibi üstü çizilen bir diğer isim Eren... Devre arası kampına dahil edilmeyecek Eren'den kendisine kulüp bulması istenecek ve serbest bırakılacak.

Akhisar'dan gelen iki oyuncunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Hem Ömer Bayram hem de Muğdat Çelik için kiralama teklifi gelirse değerlendirilecek.

Fatih Terim'in sistemine uymayan Brezilyalı stoper için Al-İttihad'la pazarlıklar bitme aşamasına geldi.

Bir stoper ve iki forvet takviyesi düşünen Galatasaray ayrıca ön libero da arıyor. Donk'un stoperde kullanılacağı öğrenildi.

GALATASARAY'A TELLES PİYANGOSU!

G.Saray'ın 2016-17 sezonunda Porto'ya 6.5 milyon Euro'ya sattığı Alex Telles'e Atletico Madrid talip oldu. İspanyol basınına göre Atletico, Brezilyalı oyuncu için 40 milyon Euro ödemeye hazır. Bu gelişme sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Çünkü Galatasaray Porto ile yapılan anlaşma gereği oyuncunun bir sonraki satışın karından %10 (3 milyon 350 bin euro) pay alacak.

FALCAO GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞ!

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan ünlü golcü Falcao’nun 2016 yazında sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ortaya çıktı. Gündemi meşgul eden Radamel Falcao iddialarını G.Saray yönetimi doğrulamadı. Kolombiyalı forvetin 2016'da Cimbom'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. O dönem yıldız futbolcunun Türkiye haklarına sahip olan menajer Ahmet Bulut yıllık 5 milyon Euro'ya Falcao'yu getirebileceğini bildirdi. Ancak futbol şubesinin başındaki Mehmet Özbek, Chelsea'de kötü bir sezon geçirdikten sonra Monaco'ya dönen Falcao için riske girmeyeceklerini söyledi. Bu arada Falcao'nun, dün Fernando'nun paylaştığı bir resmi beğenmesi yeniden heyecan yarattı.

GÖKHAN TÖRE'NİN GÖNLÜ GALATASARAY'DA...

ESKI Beşiktaşlı Demba Ba için gün sayan G.Saray'ın yolu bir Beşiktaşlı ile daha kesişebilir. Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayan Gökhan Töre sezon sonunda serbest kalacak. Töre'nin gönlünde yatan aslan ise G.Saray. 26 yaşındaki gurbetçi, Milli Takım'da olduğu dönemde kendisine sahip çıkan Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Cimbomda Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek, Rodrigues ise satılıyor. Bu nedenle Gökhan Töre'yi değerlendirmeye alan Galatasaray kararını lig bitince verecek. (Sabah)

MURIEL TRANSFERİ DOĞRULADI!

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın Sevilla'da forma giyen Luis Muriel'i transfer edeceği iddia edilmişti. Oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Sky Sport İtalya'ya yaptığı açıklamada oyuncuyla ilgilendiklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı: Onu alıp almayacağımızı bilmiyorum ama onun için görüştüğümüz doğru. Tıpkı başka oyuncular gibi Muriel de gündemimizde yer alan bir isim. Muriel, geniş oynayabilen bir oyuncu ama onun özelliklerinden maksimum faydayı almak ve rakip kaleye yakın olmasını sağlamak zorundasınız. Kendisi, aynı zamanda yardımcı forvet olarak da oynayabiliyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalının Sevilla ile 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

BALOTELLI'DE BOMBA GELİŞME!

Nice forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli, golcü arayışındaki takımlar için deyim yerindeyse iştah kabartıyor.

Ara transferde bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan golcüyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Takımındaki geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, Nice'in son antrenmanında yer almadı ve bu durum, oyuncunun devre arasında serbest kalma ihtimalini güçlendirdi.

Patrick Vieira'dan açıklama

Fransız ekibinin teknik patronu Patrick Vieira ise yaptığı açıklamada yıldız ismin antrenmanda yer almamasının bilgileri dahilinde gerçekleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mario'ya geleceğini ve nereye gitmek istediğini düşünmesi için izin verdik. Takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Ayrılık için konuşmak için de çok erken.

Süreci oyuncuya duyduğumuz saygı çerçevesinde ilerletmeye çalışıyoruz. Şu an kontratlı futbolcumuz ve ne yapmak istediğine karar verecek olan da kendisi. Kendisine teklifler olacağının farkındayız. Bunları değerlendirmekse ona kalmış. Her iki tarafı da memnun edecek bir karar almaya çalışıyoruz."

MAICON YÜZDE 90 GİDİYOR!

Aslan’da sürpriz bir gelişme daha... Bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan iç transferde de yoğun günler geçiriyor. Takımın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues’in, 8 milyon karşılığında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al İttihad’a gönderileceği iddia edilirken, Maicon ile de yollar ayrılıyor.

Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Al İttihad, gözünü bu sefer Brezilyalı stoper Maicon'a dikti. Arap kulübünün Maicon transferini bitirdiği ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenidli.

Transfer döneminin son gününde Al Hilal'e imza atacakken evrak krizi yaşayan ve takımdan ayrılmayan Maicon, bu gelişmenin ardından adeta yokları oynamıştı.

Geçen sezon başında Sao Paulo’dan Galatasaray’a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol atmıştı. Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Maicon bu sezon ise 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.



