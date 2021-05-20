Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray, Belhanda ve Gedson'un gidişi sonrası orta sahaya ilk hamlesini Brezilyalı yıldız ile yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.

Galatasaray nabız yokluyor!

Sabah'ın haberine göre; Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız yazıldı: Felipe Anderson. 3 sene önce 38 milyon Euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Anderson, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Brezilyalı hücum oyuncusu, Portekiz'de de umduğunu bulamadı. West Ham'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Felipe Anderson'u düşünmediği bilgisini alan Galatasaray, bu transfer için nabız yoklamaya başladı.

Çıkış fırsatı arıyor

28 yaşındaki futbolcunun West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde çalışılıyor. Hücumun iki kanadında da oynayan Anderson, 10 numara olarak da forma giyiyor. Brezilyalı yetenek, geçen sezon Porto'da 5 lig maçında gol ve asist üretemedi. Kupada ise 1 asistlik performans sergiledi. Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen Cimbom, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.



