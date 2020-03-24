Galatasaray'da Corona Virüs Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'de de göründü.

Ayrıca futbolcular ve teknik heyette Corona Virüs testine tabi tutuldu ancak ikili dışında diğer isimlerin testleri negatif çıktı.

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in tedavileri sürerken Galatasaray'dan son dakika paylaşımı geldi.









Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.