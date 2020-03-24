Galatasaray'dan son dakika Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak paylaşımı

Galatasaray Corona Virüs şokuyla sarsıldı. Sarı-Kırmızılı takımda 2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'de de Corona Virüs çıktı. Sarı-Kırmızılı takım güne ikilinin fotoğrafını paylaşarak başladı.

24 Mart 2020, Salı 09:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan son dakika Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak paylaşımı

Galatasaray'da Corona Virüs Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'de de göründü.

Ayrıca futbolcular ve teknik heyette Corona Virüs testine tabi tutuldu ancak ikili dışında diğer isimlerin testleri negatif çıktı.

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in tedavileri sürerken Galatasaray'dan son dakika paylaşımı geldi.


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Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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