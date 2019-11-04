Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yener İnce Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba'nın son durumu hakkında bilgi verdi.

Yener İnce'nin yaptığı açıklamalar...

-Falcao şuan İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da olacak ve tedavisine burada devam edecek.

Falcao'nun aşil tendonunda ağrısı var. Tedavisi devam ediyor. Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır kendisini takip eden İspanya'daki doktoru ve fizyoterapistleriyle ortak takip ediyoruz.

-Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek.

-Emre Akbaba'nın ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz...

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