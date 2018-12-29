Galatasaray devre arası transfer dönemine sayılı günler kala hareketli günler geçiriyor. Sivasspor maçına saatler kala hasta olduğunu söyleyen ve kardodan çıkartılan Serdar Aziz'in bir gün sonra Maldivler'e gitmesi olay oldu. Tecrübeli defans oyuncusuyla yollar ayrılıyor. Ozan Kabak'ın takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu. Ayrıca golcü transferi için Radamel Falcao ismi gündeme bomba gibi düştü. İşte 29 Aralık Cumartesi son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

GALATASARAY'DA FALCAO BOMBASI! 1.5 YILLIK

Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren ve Alan’la anlaştıktan sonra, Demba Ba ve Seleznov gibi tecrübeli santrforları da ikna eden Sarı- Kırmızılılar, daha da iyisini yapabilmek adına temaslarda bulunuyor. Bu doğrultuda bir süredir Falcao ile flört halinde olan Cim Bom’un, şu sıralarda sponsor arayışında olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menacerin, sosyal medya hesabından attığı mesajda, Ocak ayında bombanın patlayacağı yönündeki ifade, taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Ayrılık sinyali verdi

İddiaya göre Galatasaray, Radamel Falcao’yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istiyor. 32 yaşındaki forvetin, Monaco’daki yıllık kazancı 9 milyon Euro seviyesinde. Dolayısıyla yönetim, ancak bu maaşı büyük ölçüde karşılayacak bir sponsor bulduktan sonra, Kolombiyalı yıldızı Türkiye’ye getirebilecek. Falcao’nun geçtiğimiz günlerde, Monaco’da çok fazla sayıda genç oyuncuyla mücadele ettiklerini ve bu yüzden son sıralardan çıkamadıklarını belirterek, ayrılık sinyali vermesi de iddiaları güçlendiriyor.

Alan'la birlikte oynayabilirler

Eğer Falcao transferinde olumlu gelişmeler kaydedilirse, Sarı-Kırmızılı takım sezonun ikinci yarısında forvet hattında Alan - Falcao ikilisiyle sahaya çıkabilir. Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı forvetle de anlaşma sağlamıştı ve şu sıralarda 19 Ocak’ta bitecek olan kontratın fesih tarihini öne çekmeye çalışıyor. Cim Bom böylece, Alan’ı bonservis ödemeden, Falcao’yu da yalnızca kiralama bedeli vererek kadrosuna katabilir.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'YE...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'in haberine göre: Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar Aziz, Galatasaray'dan mukavelesini aldığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atacak. Kanarya'nın, Serdar'la 4 yıllık anlaşma yaptığı, senelik 15 milyon TL vereceği bildirildi. (Sabah)

GALATASARAY'DA SAVUNMA DEĞİŞİYOR!

Galatasaray’da sürpriz üstüne sürpriz... Devre bittiğinde tek eksiği golcü olarak düşünülen Sarı-Kırmızılılar’da öyle gelişmeler yaşandı ki, ara transferde tüm savunma hattı da sil baştan değişecek gibi görünüyor. Cim Bom öncelikle Maicon’u Brezilya’ya gönderdi. Sambacı’nın ülkesinde bir kulüple anlaşıp, Galatasaray’a 5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırması bekleniyor. Aynı şekilde Brezilyalı sağ bek Mariano’nun da, 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında Flamengo ile transfer görüşmesi yapmasına izin verildi.

Serdar’dan kulüp bulması istendi

Gıda zehirlenmesi nedeniyle Sivas maçına çıkmayıp ertesi gün Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşınca, hocası Fatih Terim’in gözünden düşen Serdar Aziz de satış listesine koyuldu. Yıllık 2 milyon Euro garanti ücret kazanan milli savunmacının menaceri Haluk Canatar, “Galatasaray oyuncuma kulüp bulmamı istedi. Serdar Fenerbahçe veya Beşiktaş’a gidebilir” dedi

‘Girişim sonuçsuz kaldı’

Son flaş gelişme de Ozan Kabak cephesinde yaşandı. 18 yaşındaki stoper hakkında önceki akşam yapılan, “Ozan Kabak’ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir” açıklaması, genç futbolcunun da gözden çıkarıldığını işaret ediyor. Ozan’ın kontratında 7.5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunuyor.

Tek stoper Ahmet Çalık!

Galatasaray Yönetimi eğer söz konusu 3 stoperi ve sağ beki gönderirse, savunmaya da geniş çaplı bir transfer operasyonu yapmak zorunda kalacak. Aksi takdirde eldeki tek stoper Ahmet Çalık, tek sağ bek de Martin Linnes kalacak. Bu nedenle yönetimi oldukça yoğun bir ara transfer dönemi bekliyor.

MARTIN LINNES'DE MUTLU SON!

Norveçli sağ bek, 1 milyon Euro garanti ücret karşılığında Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, devre arasında gerçekleşecek transfer operasyonu sonrasında, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

MIRANDA ASLAN'A HAZIR

Aslan, Miranda’yı gözüne kestirdi. Maicon’la yolları ayırmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar, Inter’in 34 yaşındaki stoperini renklerine bağlamak istiyor.

Miranda, İtalyan ekibinin son 2 maçında kadroya bile alınmadı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli savunmacının Ocak ayında Milano’dan ayrılma ihtimali çok yüksek.

Galatasaray, bu transferi gerçekleştirmek için, Brezilyalı kaleci antrenörü Taffarel’i de devreye sokmaya hazırlanıyor.

SELEZNOV VE DEMBA BA HABER BEKLİYOR!

Cim Bom’un forvet gündemi oldukça yoğun. Alan’la her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Brezilyalı forveti transfer etmek istiyor. Sambacı’nın yanında tecrübeli bir santrforu da kadrosuna katmaya hazırlanan Cim Bom, bir süre önce hem Seleznov’la hem de Demba Ba ile mutabakat sağladı. Ancak bu ikinci takviye şimdilik bekletiliyor. Bunun sebebi ise sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Falcao flörtü. Galatasaray Yönetimi, eğer Kolombiyalı golcünün transferinde olumlu gelişme kaydedemezse, Demba Ba ve Seleznov ikilisinden biri büyük ihtimalle Florya’nın yolunu tutacak.

Kaderleri Eren’e bağlı!

Eğer Alan ile Falcao gelirse, yedekte bekletilen iki santrfordan birinin alınıp alınmayacağı ise Eren Derdiyok’un takımda kalıp kalmamasına bağlı olacak.