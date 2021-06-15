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Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması!

Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi. Covid-19 testinin pozitif çıkan Kolombiyalı golcünün idmanda bu nedenle çıkmadığı duyuruldu.

15 Haziran 2021, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması!

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan Galatasaray'da Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sağlık kontrolünden geçti. 

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Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koşu çalışmaları yaptı. 

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktor Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz idmana katılmadı.


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Falcao'nun Covid testi pozitif çıktı!

Ayrıca geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı. 

Günün ikinci antrenmanı bugün saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.  

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