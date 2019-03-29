Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat ile ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen oyuncularımızdan Fernando Muslera, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışırken Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ise adaptasyon çalışması yaptı.



