Son dakika Galatasaray haberi. Galatasaray Futbol Takımı’nda yeni tip coronavirüs (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı Kırmızılı ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



