Süper Lig’in bitimine 8 hafta kala şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray’da yeni sezon transfer planlaması da büyük ölçüde şekillendi.

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile el sıkışan Galatasaray ile birçok futbolcunun ismi anılsa da sarı kırmızılılar önceliklerini belirledi ve transfer görüşmelerine de temmuz ayının sona ermesi ile hız verecek. Peki sarı kırmızılıların transfer reçetesinde hangi mevkiiler yer alıyor.

İlk sırada stopere takviye var

Ocak ayında da stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesi ve ardından kadroda düşündüğü Gianetti’nin ise transferinin gerçekleşmemesi ile planlarını resmiyete dökememişti. Yaz transfer döneminde stopere 1 değil 2 takviye gerçekleştirmesi bekleniyor. Cimbom, Sparta Prag ile kontratı sona erecek eski futbolcusu Semih Kaya’nın yanı sıra bu bölgeye bir de yabancı oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyor.

Mutlaka bir sağ bek alınacak

Takviye planlanan ikinci mevkii ise sağ bek... Ligin 2. yarısında başarılı bir oyun sergileyen Mariano sezonun sonu Brezilya’nın yolunu tutacak. Şener’in bir türlü istenilen performansı sergileyememesi, Linnes’in ise alternatifler arasında yer aldığı bu mevkiide ilk 11’de sürekli forma giyebilecek düzeyde bir oyun ortaya koyamaması nedeniyle hummalı bir arayış başlamış durumda. Özetle sağ bekin değişilmez ismi olan Mariano’nun yerine direkt ilk 11’de forma giyebilecek düzeyde bir isim transfer edilecek.

Golcü transferi Diagne’ye bağlı

Rize ile sözleşmesi bitecek Oğulcan Çağlayan ile sezon bitimi resmi imzaları atacak olan G.Saray’da Fatih Terim, Diagne’ye de kampta şans verecek. Diagne şansı iyi kullanır ve toparlanırsa yabancı golcü alınmayacak. Ancak Diagne sınıfta kalırsa işler değişecek. Yönetim

kiralık oynayan Onyekuru ve Lemina için de masaya oturacak. Ayrıca adı son günlerde Aslan’la anılan Enes Ünal transfer listesinde yer almazken, F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım’ın G.Saray ile anlaştığı iddiası ise net şekilde yalanlandı. (Hürriyet)