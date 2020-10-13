Son dakika Galatasaray haberi... Suudi Arabistan Libi ekibinden 2 milyon euro alacağı bulunan Galatasaray'dan flaş hamle... 2018'de Bafetimbi Gomis’i 6 milyon Euro'ya Al-Hilal’e gönderen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibini son taksitin ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

2018'de Galatasaray'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis’in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın, Al Hilal'i, FIFA’ya şikayet ettiği belirtildi.

Ayrıca Fransız golcünün henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal’i FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 83 maçta 67 gol ve 10 asist kaydetti. 2017-2018 yılları arasında Galatasaray forması giyen Gomis, çıktığı 42 karşılaşmada 32 gol ve 6 asist ile oynamıştı. .