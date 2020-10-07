Galatasaray'dan kuruluş yıl dönümü törenleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp törenin iptal edildiğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli Koronavirüs Ek Tedbirler konulu yazısı uyarınca geniş katılımlı toplantılar 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bu kapsamda Kulübümüzün 115. Kuruluş Yıldönümü sebebiyle Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılması planlanan törenin, 01.12.2020 tarihi itibariyle gelişen şartlara göre tekrar değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

Bununla birlikte 115. Kuruluş Yıl Dönümümüz sebebiyle kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri 09.10.2020 Cuma günü saat 11.00’de ziyaret edilecektir.