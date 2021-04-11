Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılıların idmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çalışma sırasında Falcao ile Kerem kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Galatasaray açıkladı...

Antrenman esnasındaki bir pozisyonda kafa kafaya çarpışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. İki oyuncumuz da gerekli tetkikleri yapılmak üzere sponsor hastanemize sevk edildi.

Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık var!

Galatasaray Kulübü bu sabah idmanında çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili resmi siteden açıklama yaptı.

Yapılan açıklama...

Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır.











