Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını yadırgadığını söyledi. Hamamcıoğlu isyanını dile getirirken, " Federasyonun ’12 Haziran’da ligler seyircisiz oynanacaktır’ kararını çok yadırgıyorum. Liglerin 12 Haziran’da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim? Federasyon böyle bir sorumluluğun altına girebiliyorsa, bunu açık olarak beyan etmeli. Puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray resmi siteden açıkladı

Bu açıklamanın ardından Galatasaray Kulübün'den önemli bir duyuru yayınlandı. Sarı Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.

Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü