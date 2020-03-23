Galatasaray'dan son dakika Abdürrahim Albayrak açıklaması!

Galatasaray'dan son dakika Abdürrahim Albayrak açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Abdürrahim Albayrak'a yapılan Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

23 Mart 2020, Pazartesi 13:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan son dakika Abdürrahim Albayrak açıklaması!

Galatasaray Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama...

İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

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