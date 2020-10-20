Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

Terim yönetimindeki en az puan

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

- Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi

- Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanda kaldı