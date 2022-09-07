Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Galatasaray , Kazımcan Karataş transferinden sonra sol beke 20 yaşında ki Meksikalı Omar Campos'u transfer etmek istiyor. Cimbom, genç oyuncu için teklif sundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın rakibi Anderlecht

90.min.com'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Santos Laguna forması giyen Omar Campos'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra Belçika ekibi Anderlecht'in de ilgilendiği belirtildi.

Omar Campos kimdir?

20 Temmuz 2002 Meksika doğumlu Omar Campos, futbola ülkesinin takımlarından Santos Laguna'nın altyapısında başladı. Meksikalı futbolcu bu sezon 12 resmi maça çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. Omar Campos'un piyasa değeri 4M€ 20 yaşındaki futbolcu sol bek ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

Genç futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki sol bek futbol kariyerinde 60 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.