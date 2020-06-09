Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 36 yaşına giren Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı. Sneijder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karlı karşılaşmada attığı golün videosu paylaşılırken, "İyi ki doğdun Wesley Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı..." notu eklendi.

Paylaşımda ayrıca taraftarlara Hollandalı eski futbolcunun Sneijder'in Galatasaray kariyerinde unutamadıkları anıları soruldu.



