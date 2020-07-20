Galatasaray, önümüzdeki sezonun bir bölümünü kaçıracak olan Muslera’nın arkasına kaleci arayışlarını sürdürüyor. Yabancı sayısındaki değişiklik nedeniyle yerli bir ismi renklerine bağlamayı düşünen Galatasaray, Volkan Babacan’ın ardından Sinan Bolat’ı da gündemine aldı. 2014-2015 sezonunda Sarı- Kırmızılı formayı giyen ve Muslera ile beraber oynayan Sinan, özellikle son 2 senelik periyodu Belçika’da çok iyi geçirdi. Önceki sezon yılın kalecisi seçilen 31 yaşındaki eldivenin bonservisi elinde bulunuyor. Sinan’ın bir diğer artısı da hem ligi hem de Galatasaray’ı iyi bilmesi ve uyum sorunu yaşamayacak olması.

İlk randevu alındı

Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonellerinin, kısa zaman içinde başarılı kalecinin temsilcileri Ediz Balkan ve Barış Bolat ile görüşeceği öğrenildi. Royal Antwerp kariyerini noktalayan Sinan Bolat da Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Safa Can Konuksever