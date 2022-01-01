Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray 'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

SİNAN BOLAT DA İSTİYOR

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

2014-15 SEZONUNDA GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım 'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor.