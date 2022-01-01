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Galatasaray'dan Sinan Bolat bombası

Galatasaray, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bolat, bedelsiz alınmaya çalışılacak.

01 Ocak 2022, Cumartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Sinan Bolat bombası

Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray 'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

SİNAN BOLAT DA İSTİYOR

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

2014-15 SEZONUNDA GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım 'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor. 

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