Transfer bombalarını üst üste patlatan Galatasaray, şu ana kadar neredeyse sıfıra yakın maliyetle kadrosunda ciddi bir derinlik yaratmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar’ın resmen açıkladığı 5 transfer için ödediği toplam bonservis bedeli sadece 300 bin Euro. Ryan Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı kadrosuna bedavaya katan Galatasaray Yönetimi, sadece scout transferi Valentine Ozornwafor’un bonservisine 300 bin Euro verdi. Aslan bu şekilde kadrosunu 3 kanat oyuncusu, 1 stoper, 1 de sağ bekle güçlendirmiş oldu. Bu isimler arasından Babel ilk 11, diğerleri ise kulübe için düşünülüyor.

Sıra geldi Yusuf Erdoğan’a

Galatasaray’ın açıklayacağı sıradaki transfer de büyük ihtimalle Yusuf Erdoğan olacak. Bursaspor’la yollarını ayıran 26 yaşındaki futbolcu için de herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek ve yıllık ücret Türk Lirası üzerinden belirlenecek. Aslan bu şekilde sezon bittiğinde sayıca azalan yerli kadrosunu bir hayli çeşitlendirmiş olacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'ın kritik transfer gündemi! Diagne, Fernando, Banega ve gidecekler...