Yeni sezon hazırlıkları için kamp çalışmalarına 12 Ağustos’ta başlayan Galatasaray, geçen sürede yeni transferlerle birlikte uyum içerisinde bir takıma dönüşürken; Florya’daki olumlu havanın meyvelerini de çok erken yemeye başladı. Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK’yı 3-1’lik net skorla geçen sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda da Neftçi Bakü’yü aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sezon 2 resmi maçında 2 galibiyet alan Galatasaray, 6 gol atıp, 2 gol yedi.

TERİM’İN İDEALLERİ

Her zaman en iyisini, daha ilerisi isteyen ve yeni başarıları hedefleyen teknik direktör Fatih Terim, kadro mühendisliği konusunda da çok sıkı bir çalışma yapıyor. Kadroda olan tüm futbolcuları her an 11’de oynayacak şekilde diri tutan tecrübeli teknik adam, yeni takviyeler olmasa da mevcut şartlar içerisinde her mevkide birbirini aratmayacak bir oyuncu grubu istiyor. Bunun denemelerini yapan ve Azerbaycan deplasmanında da rotasyona giden Terim, özellikle Omar’ın yerine oynayan Linnes’ten, Falcao’nun yerine görev yapan Diagne’nin performanslarından son derece memnun kaldı. İsmi sürekli transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü, Neftçi Bakü karşısında attığı 2 golle beğeni toplarken, takımdaki yerini de güçlendirdi. Sezon başı kamp çalışmalarından bu yana ekstra istekli olan Diagne, ilk 11’de formayı istiyor.

EMRE MEST EDİYOR

Geçen sezondan bu yana transfer piyasasının en flaş isimlerinden biri olan Emre Kılınç için Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girmişti. Bu transfer yarışının galibi sarı-kırmızılılar olurken, Emre’nin performansı merakla bekleniyordu. Galatasaray formasıyla ilk lig maçında golünü atan 26 yaşındaki oyuncu, Neftçi Bakü karşılaşmasında da asistini yaparak, 2 maçı da boş geçmemiş oldu. Emre’nin performansı hem teknik heyeti hem yönetimi mest etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray’da geçen hafta orta sahaya Karo Etebo takviyesi yapılırken, ikinci bir orta saha transferi için de çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar önderliğinde transfer harekatı sürerken; Okay Yokuşlu konusu çıkmaza girdikten sonra rotanın çevrildiği İdrissa Doumbia için hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Sporting CP forması giyen 22 yaşındaki defansif orta sahanın transferinin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Galatasaray, Babel ve Belhanda’nın satışları için de görüşmeler yapmayı sürdürüyor.

ÖNCE BAŞAKŞEHİR SONRA SPLIT

Resmi maçlarda 2’de 2 yapan Galatasaray, Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile sonra da 24 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split ile karşılaşacak.

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)