Galatasaray’dan Sevilla’ya rest... Banega yoksa Fernando da yok!

Galatasaray-Banega flörtü, Sevilla’nın da Fernando’yu ciddi şekilde transfer etmek istemesiyle yeni bir boyut kazandı... İspanyol basını, Sevilla’nın teknik direktörü Lopetegui’nin Fernando konusunda çok ısrarcı olduğunu vurgularken, Brezilyalı futbolcunun yeni kadroda kilit rol oynayacağı yazıldı. Devamında da Sevilla’nın yeniden Galatasaray’ın kapısını çalacağı belirtildi. İşte tüm bu gelişmeler Aslan cephesinde yeni bir stratejinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kozlar Cim Bom’a geçti

Banega ile yıllık 3.2 milyon Euro’ya, 3 senelik sözleşme üzerinden el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’nın sportif direktörü Monchi’nin uzlaşmaz tavrı nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Monchi daha fazla bonservis kopartmak için diretirken, Sevilla’nın yeni hocasının Fernando konusundaki ısrarı, Galatasaray’ın bir anlamda işine geldi ve kozlar Cim Bom’un eline geçti.

Bir miktar para

Hafta içinde yeniden İspanyollar’la görüşecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim bu kez rest çekecek, “Banega yoksa, Fernando da yok” denecek. Banega’yı, Fernando’yu takasta verip üstüne bir miktar para ödeyerek kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, artık bir an önce Arjantinli yıldızı İstanbul’a getirmek istiyor.

Metin Karabaş