“Tuzlaspor’la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir. Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Futbol A Takım Medya Koordinatörü Sn. Hande Sümertaş’a yapılan çirkin saldırıdır. Bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, Türk sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından uzaklaştırılmalıdırlar.”

‘Birkaç kendini bilmez...’

“Futbol Akademimizin girişinde yazan ‘Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir’ sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez.”

‘Şer odaklarının çabası!’

“Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray’ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır. Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar. Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu´nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.”

’İlk kural saygı’

Gökhan Çıra’nın Galatasaray’ı eleştiren açıklamalarına, Florya’nın altyapısından yetişen birçok oyuncu tepki gösterdi. Doğancan Davas, “Galatasaray altyapısına geldik. Çalıştık, büyüdük, olduk ya da olmadık ama saygıyı, sevgiyi ve ahde vefayı hiç unutmadık” diye yazdı.

Birhan Vatansever, “Galatasaray altyapısında öğretilen ilk kural ‘saygı’ kavramıdır. Böyle gördük, böyle devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Mercan Öztürk de, “İlk kural saygı” paylaşımı yaptı.