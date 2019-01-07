Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in “Birlikte çalışma kültürlerimiz farklı” diyerek kapıyı gösterdiği Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye transfer olmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki stoperin menaceri Haluk Canatar, “Fenerbahçe’ye gitmeyi düşünüyoruz” derken, Sarı-Lacivertliler’in ikinci başkanı Semih Özsoy da, “Serdar bizi istiyor” açıklamasında bulunmuştu. Ancak Serdar’ın ayrılması o kadar kolay değil. 2016’da bonservisine 4.5 milyon Euro ödenen başarılı stoper kesinlikle bedavaya bırakılmayacak.

Yönetim, ayrılmak isteyen Serdar Aziz’e iki şart koştu. Bunların ilki, Serdar’ın geçen sezondan sarkan taksitlerle birlikte 1.6 milyon Euro’luk alacağını bırakması.

Şimdi gözler Fenerbahçe’de

İkinci şart ise 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli getirmesi.

Yönetim bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koyarken, Serdar Aziz’in menacerine de ayrığılın ancak bu şekilde olabileceği iletildi.

Şimdi gözler Fenerbahçe cephesinin yapacağı resmi teklifte.

Metin Karabaş