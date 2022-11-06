Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray , Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş 'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, aldığı bu galibiyet ile 24 puanla 2. sıraya yükseldi. Zirve yolunda önemli bir maçı geride bırakan Aslan, aldığı 3 puanla ve oynadığı oyunla taraftarlarını sevindirdi.

İMALI PAYLAŞIM

Galibiyet sonrası sarı kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray derbinin ardından ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak Şenol Güneş'e şampiyonluk sayısı cevabı verdi.









ŞAMPİYONLUK GÖNDERMESİ

Galatasaray, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" paylaşımı yaparak Güneş'in şampiyonluk açıklamasına gönderme yaptı. Sarı kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğendi aldı.

GÜNEŞ NE DEDİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlılar için takımın başına geçtiğini gösteren imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Güneş burada "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.

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