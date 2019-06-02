2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve 5 lig şampiyonluğu yaşayan Selçuk İnan, yola Florya’da devam etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Fatih Terim’in isteği üzerine Galatasaray’da kalıyor.

Yıllık 2 milyon 950 bin Euro garanti ücret ve 25 bin Euro maç başı para karşılığında Galatasaray forması giyen Selçuk İnan’ın yeni sözleşmesi 1 yıllık olacak ve bu kez 500 bin Euro’ya oynayacak. Kaptanlık pazubandını da koluna takacak olan tecrübeli futbolcu, takımdaki genç futbolculara liderlik yapacak.

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