Everton'da bu sezon kadroda yer alıp almayacağı henüz netleşmeyen Morgan Schneiderlin'in yapılan teklife sıcak baktığı ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CENK TOSUN'DAN BİLGİ ALDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını önemli bir avantaj olarak gören yıldız oyuncunun takım arkadaşı Cenk Tosun'dan da Galatasaray hakkında bilgi aldığı da ortaya çıktı..

GÖZLER EVERTON'IN CEVABINDA

Everton'un Galatasaray'ın teklif ettiği 3.5 milyon Euro'yu mercek altına aldığı ve Sarı- Kırmızılı yönetime en kısa sürede net bir cevap vereceği öne sürüldü. (Takvim)