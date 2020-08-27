Yeni sezon transfer çalışmalarına dev am eden Galatasaray, 21 futbolcusunun lisansını çıkardı. Yeni transferler, sakatlığı bulunan Muslera ile Ömer Bayram ve Martin Linnes dışarda kaldı. Bu durum şaşkınlık yaratsa da nedeni sonradan anlaşıldı. Arda, Omar, Emre Kılınç, Fatih Öztürk Ryan Donk ve Oğulcan'ın lisansı vergi borcu nedeniyle bekletilirken Linnes ve Ömer Bayram ise evrak eksikliği nedeniyle listede yer almadı.

Öte yandan gönderilecek isimler arasında yer alan Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika, Babel, Şener, Belhanda ve Diagne'nin de lisansı çıkartıldı. (Skorer)