Galatasaray, sakat oyuncuları Selçuk İnan, Konstantinos Mitroglou ve Mbaye Diagne’nin son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hafif ağrıları bulunan Selçuk İnan, tedbir amaçlı olarak maçta yer almazken oyuncumuz günü kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalışarak tamamladı. Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine devam edildi.

Senegal Mili Takımı’nın Mali ile oynadığı maçta omzunun üstüne düşmesinin ardından oyuna devam edemeyen ve ilk tedavisi milli takımında yapılan Mbaye Diagne’nin son durumu, İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek olan ileri tetkiklerin ardından belli olacak."

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